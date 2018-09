Hoa hậu Giáng My mặc đẹp tựa nữ thần chấm thi HH Doanh nhân Quốc tế

(Dân Việt) Với vai trò Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế 2018, Hoa hậu Giáng My xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung trong buổi họp báo cuộc thi thu hút mọi ánh nhìn.

Với tài năng và vốn kinh nghiệm dày dặn, Hoa hậu Giáng My tiếp tục giữ vai trò Trưởng ban giám khảo của Hoa hậu doanh nhân Quốc tế ba mùa liên tiếp nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Trong buổi họp báo Hoa Hậu doanh nhân Quốc tế 2018, Trưởng ban giám khảo cuộc thi khiến những người có mặt khó có thể rời mắt bởi phong cách thời trang sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ. Người đẹp trông quyền lực và vô cùng lộng lẫy khi diện thiết kế của NTK Lê Long Dũng dành riêng cho chị kết hợp với phụ kiện gồm: hoa tai, túi xách hàng hiệu phiên bản hạn chế. Hoa hậu Giáng My luôn tinh tế và sành điệu, đẳng cấp đến từng chi tiết mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Cận nhan sắc trẻ trung không tuổi của Hoa hậu Giáng My khiến fan ngưỡng mộ. Chia sẻ về cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Quốc tế, Hoa hậu Giáng My bày tỏ niềm vui vì càng ngày các doanh nhân nữ càng tự tin, xinh đẹp, bản lĩnh và thành đạt. "Ông trời đã ưu ái cho phụ nữ Việt một nhan sắc miễn nhiễm thời gian và một trái tim ấm áp, thật toả sáng các bạn nhé!" - Trường ban giám khảo Giáng My nhắn gửi đến dàn thí sinh cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Quốc tế 2018. Được biết, chung kết Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế 2018 dự kiến được tổ chức vào tháng 10.2018 trên du thuyền 5 sao tại Nhật Bản. Với thông điệp đoàn kết, gắn bó và chia sẻ, Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế 2018 góp phần nâng cao tiếng nói nữ quyền trong thời đại mới. Thí sinh đoạt Hoa hậu sẽ nhận được tổng giải thưởng trị giá 1,5 tỷ đồng, vương miện và bằng chứng nhận từ ban tổ chức.

