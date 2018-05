Không gian sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm 128 năm sinh nhật Bác

Hội chợ sách cũ Hà Nội tháng Năm sẽ kéo dài từ ngày 17 đến 20.5 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Điểm nhấn của hội chợ lần này là không gian trưng bày sách, ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2018).

Theo đó, độc giả sẽ có cơ hội gặp lại bản in các sáng tác của Bác cùng nhiều tư liệu quý, những tác phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp của Người (ra đời những thập niên 50, 60 của thế kỷ trước) như: “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh” (Nhà xuất bản Văn Nghệ, bản in năm 1955), “Bác Hồ” (Nhà xuất bản Văn học, bản in năm 1960), “Nhật ký trong tù” (Nhà xuất bản Văn học, bản in năm 1960), “Búp sen xanh” (Nhà xuất bản Kim Đồng, bản in năm 1980), “Theo chân Bác” (Nhà xuất bản Kim Đồng, bản in năm 1975)…

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với đại biểu Thanh niên xung phong dự Đại hội TNXP chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc (tháng 1-1967). (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Bên cạnh đó, hội chợ sách cũ Hà Nội lần này còn có chương trình bán sách đồng giá (từ 5.000 đồng-20.000 đồng/cuốn) và giảm giá từ 35-50% đối với nhiều tựa sách mới.

Những tựa sách được trưng bày, giới thiệu tại đây thuộc nhiều thể loại khác nhau như văn học, lịch sử, khoa học, quân sự, truyện tranh, kỹ năng sống…

Một số tựa sách được giới thiệu tại hội sách. (Ảnh: BTC)

“Đây không chỉ đơn thuần là hoạt động trao đổi sách, tìm kiếm những bản in cũ theo nhu cầu của độc giả. Thông qua hội chợ được tổ chức định kỳ hàng tháng, chúng tôi hướng đến việc tạo dựng một sân chơi cho những người đam mê sách cũ, muốn tìm lại hoài niệm xưa qua những trang sách và kết nối những người yêu sách ở Hà Nội”, đại diện Ban tổ chức cho hay.