Lê Âu Ngân Anh khởi kiện Cục NTBD, quyết đi thi Miss Intercontinental 2018

(Dân Việt) Lê Âu Ngân Anh đã ủy quyền cho luật sư riêng làm hồ sơ khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Cục NTBD).

Theo thông tin người đẹp Lê Âu Ngân Anh cho biết, ngày 3.12.2018 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới đã nộp hồ sơ xin Cục NTBD cấp phép cho Hoa hậu Đại dương 2017 – Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 (diễn ra từ ngày 8-27.1.2019 tại Philippines).

Đến ngày 17.12.2018, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa hậu Thế giới nhận được công văn số 806 ngày 10.12.2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký với nội dung từ chối cấp phép cho Lê Âu Ngân Anh tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018, với lý do: Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung đã không hủy bỏ kết quả thi đối với Lê Âu Ngân Anh (vì theo quan điểm của Cục NTBD là Lê Âu Ngân Anh vi phạm quy chế thi) theo yêu cầu của Cục NTBD, do đó Cục NTBD không có căn cứ để chấp nhận hồ sơ của Lê Âu Ngân Anh.

Phía Lê Âu Ngân Anh cho rằng, đối chiếu với quy đinh của pháp luật hiện hành, cô hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đặt ra đối với người muốn tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2018. Do đó, để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Lê Âu Ngân Anh đã ủy quyền cho luật sư riêng làm hồ sơ khởi kiện Cục NTBD lên Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Đồng thời Lê Âu Ngân Anh hiểu rằng, văn bản số 806 ngày 10.12.2018 của Cục NTBD do Phó cục trưởng Lê Minh Tuấn ký là một quyết định hành chính trái luật đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền và lợi ích hợp pháp của cô. Do đó văn bản này là vô hiệu. Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh xác nhận chính thức tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018 (diễn ra từ ngày 8-27.1.2019 tại Philippines). Ngày 8.1.2019 cô sẽ lên đường tham dự Miss Intercontinental 2018.

Hiện Miss Intercontinental 2018 có hơn 90 nước đăng ký tham gia. Năm nay được xem là mùa thi có quy mô hoành tránh nhất của Miss Intercontinental 2018 trong suốt lịch sử 47 năm cuộc thi này.