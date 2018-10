Lý Nhã Kỳ chịu nhiều áp lực khi trở lại màn ảnh

Mới đây, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã có mặt trong buổi ra mắt dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn mang tên “Thiên đường” (Paradise). Bộ phim kinh dị này đã bước vào giai đoạn tiền kỳ, đánh dấu sự trở lại của Lý Nhã Kỳ sau 6 năm vắng bóng trên màn ảnh kể từ vai diễn trong phim “Mùa hè lạnh” của đạo diễn Ngô Quang Hải.

Lý Nhã Kỳ tại họp báo ra mắt phim (ảnh nhân vật cung cấp).

Sức nặng từ vai diễn

Trong phim “Thiên đường”, Lý Nhã Kỳ vào vai Thiên Di (một bác sĩ trưởng khoa tài giỏi, lạnh lùng) còn nam diễn viên Hàn Quốc Han Jae Suk đóng vai họa sĩ Quang Kha (chồng Thiên Di). Biến cố xảy ra khi Thiên Di gặp tai nạn và qua đời, để lại người chồng đau khổ cùng cậu con trai nhỏ. Vai diễn của Lý Nhã Kỳ được miêu tả có nội tâm phức tạp, đan xen giữa hai tính cách trong sáng và u tối. Vì thế, cô mất một thời gian dài để nuôi tâm lý nhân vật trước khi phim khởi quay.

Chia sẻ cùng chúng tôi, Lý Nhã Kỳ tiết lộ: “Có lúc Thiên Di như thiên thần, lúc như ác quỷ. Thiên Di tuy đẹp nhưng phải vô cùng giản dị, nhiều khi rất mong manh trong khi Lý Nhã Kỳ thì lại đa dạng trong thời trang lẫn tính cách. Nhân vật Thiên Di so với Lý Nhã Kỳ phải “bớt đẹp, thêm khổ”, tôi sẽ toàn tâm toàn ý để hóa thân vào nhân vật của mình. Tôi chịu nhiều áp lực khi trở lại màn ảnh, bị loét bao tử vì quá tập trung để tìm hiểu tính cách của nhân vật”.

Một trong những lý do khiến cô nhận lời tham gia phim vì tin vào sự chuyên nghiệp của đạo diễn Hàn Quốc Park Hee Jun. Đây là một dự án phim quốc tế, có sự tham gia của ê-kíp đến từ nhiều nước khác nhau như: Hàn Quốc, Bỉ, Việt Nam… nên ngoài kế hoạch phát hành phim ở Việt Nam và Hàn Quốc, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân đã nỗ lực ngay từ phút đầu để có thể mang bộ phim đến với nhiều nước trên thế giới.

Hỏi diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ về lần tái xuất màn ảnh đầy bất ngờ này giữa lúc sự nghiệp kinh doanh đang thuận lợi, cô lại đảm nhận thêm vai trò lãnh sự danh dự Rumani tại Việt Nam, người đẹp tâm sự: “Đúng là suốt mấy năm qua, tôi từng từ chối rất nhiều kịch bản, thậm chí từng tuyên bố sẽ giải nghệ để tập trung cho những vai trò khác. Khi được biết tới dự án phim “Thiên đường”, dù thích kịch bản từ lần đầu tiên đọc, nhưng công việc kinh doanh quá bận rộn cùng thời gian xa cách điện ảnh quá lâu khiến chính bản thân tôi cũng có những sự ngần ngại nhất định. Tuy nhiên, nhà sản xuất rất nhiệt tình, 5 lần thuyết phục hợp tác và thực sự nghiêm túc đầu tư cho dự án này nên tôi bị cuốn theo từ lúc nào không hay. Đến khi gặp đạo diễn Park Hee Jun, cảm nhận sự chuyên nghiệp tuyệt vời của ông, tôi thêm tin tưởng rằng sự lựa chọn lần này của mình là đúng đắn”.

Phim “Thiên đường” lấy bối cảnh chính ở Đà Lạt và TPHCM, khởi quay vào ngày 10/10 và dự kiến đóng máy vào cuối tháng 11. Ngoài Lý Nhã Kỳ, Han Jae Suk phim còn có sự tham gia của diễn viên Kim Tuyến, người mẫu Việt kiều Đức Sơn Phạm, diễn viên Lâm Vissay, Hoàng Khôi…

Lùi kịch bản để chờ diễn viên

So với nhiều bộ phim hợp tác khác, “Thiên đường” mang đến một niềm hi vọng sau thông tin sẽ giới thiệu ở nhiều quốc gia khác. Nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân tự nhận đã rất liều lĩnh khi cầm kịch bản đến mời Lý Nhã Kỳ dù biết cô tuyên bố giải nghệ nhiều năm nay. Lần đầu tiên gặp gỡ, được Lý Nhã Kỳ góp ý đến 3 tiếng đồng hồ, nhà sản xuất đã dời kịch bản tới nửa năm sau để sửa thật hoàn chỉnh rồi mới đưa cho đạo diễn Park Hee Jun và nhận được gật đầu của ông. Ngay sau đó, Hạnh Nhân đã quay trở lại quyết mời được Lý Nhã Kỳ. Bản thân Lý Nhã Kỳ cũng cho rằng, nhà sản xuất đã quá “liều lĩnh” khi quyết tâm chờ đợi cô vì khả năng tham gia vai chính trong phim của cô ở thời điểm ấy là rất mong manh do công việc, lịch trình quá bận rộn.

Việc Lý Nhã Kỳ nhận vai Thiên Di trong phim một phần xuất phát từ sự ủng hộ dành cho những người phụ nữ dám nghĩ dám làm giống như nhà sản xuất Hạnh Nhân, đồng thời là thành ý của đoàn làm phim khi chờ đợi cô tới nửa năm. “Nếu tôi ở vai trò của Hạnh Nhân chắc sẽ không chờ đợi mà chọn phương án B là tìm người phù hợp khác”, cô nói. Trong họp báo giới thiệu phim, nhà sản xuất nhấn mạnh không ai thích hợp hơn Lý Nhã Kỳ vì chỉ cô đóng vai Thiên Di mới lột tả được hết tâm lý, tính cách nhân vật. Hạnh Nhân cam kết một vai Thiên Di không thể tuyệt vời hơn.

Nam diễn viên Han Jae Suk - người từng nổi tiếng với vai diễn trong phim “Giày thủy tinh” - có xuất phát điểm là một sự thay thế cho diễn viên nam khác vì lý do cá nhân đã không thể đảm nhận vai diễn song những gì anh thể hiện suốt quá trình quay phim đã làm hài lòng cả ê-kíp và họ gọi anh là “mảnh ghép định mệnh”. Chia sẻ về những điều thú vị trong quá trình hợp tác với nam tài tử xứ Hàn, Lý Nhã Kỳ cho hay: “Dù thoại khác ngôn ngữ nhưng anh Han Jae Suk diễn quá giỏi, nhiệt tình hỗ trợ, biết cách nâng cảm xúc bạn diễn. Anh ấy cũng hi vọng vào Thiên Di rất nhiều vì đây là vai mấu chốt cho cả câu chuyện. Đây là áp lực đối với tôi. Anh tạo không khí vui cho tôi, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết diễn thế nào”.

Về con người Han Jae Suk, qua những ngày trên phim trường, Lý Nhã Kỳ cho biết, cô rất trân trọng sự giản dị, tình cảm của nam diễn viên bởi: “Đó là người đơn giản luôn biết đồng cảm chia sẻ với mọi người. Tôi gặp nhiều sao quốc tế, ảnh khác hẳn. Anh ấy không cần ê-kíp quá cồng kềnh. Một ngôi sao muốn làm đơn giản để hoà đồng với tất cả”.

Để đầu tư cho vai diễn, Lý Nhã Kỳ đã sắp xếp công việc, thời gian để sống tại Đà Lạt một tháng rưỡi tìm cảm xúc cũng như không khí cho nhân vật. Nữ diễn viên bày tỏ, tháng 12 là Quốc khánh Rumani nên cô có nhiều hoạt động trong vai trò một lãnh sự nhưng đoàn phim với gần 300 con người cũng rất cần được vận hành. Thực tế ấy là một áp lực không hề nhỏ với Lý Nhã Kỳ.