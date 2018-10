Nghệ sĩ kể chuyện bị mắng mỏ thậm tệ, ám ảnh khôn nguôi vì vai phản diện

Trên phim ảnh, vai phản diện luôn mang lại cho khán giả những cảm xúc rất khác biệt. Có những vai diễn khiến người nghệ sĩ bị ghét tới mức đi ra ngoài đường cũng bị ghét lây. Và bởi lẽ đó mà có không ít chuyện dở khóc dở cười gắn với đời diễn viên ít người có thể quên.

Sợ tới mức không dám về làng vì những lời dị nghị

Trong làng điện ảnh phía Bắc, NSƯT Nguyễn Hải là một trong những gương mặt thường được các đạo diễn nhắm đến cho các vai phản diện mang tính gian xảo, đểu cáng... Với cách diễn xuất đầy tài năng, Nguyễn Hải luôn khiến cho các nhân vật phản diện rất gần với thực tế. Ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên đang xuất hiện trên truyền hình với vai Cấn – ông chủ “động” Thiên Thai của bộ phim “Quỳnh búp bê”.

Nam nghệ sĩ kể, khi anh đóng vai Thiết trong vở kịch “Ông không phải là bố tôi”, mẹ anh đã gọi điện lên bảo: “Mẹ buồn lắm! Tại sao sinh con ra, nuôi lớn khôn để rồi bây giờ con lại vào vai một đứa con bất hiếu mà thốt lên “Ông không phải là bố tôi”.

Tương tự, khi anh vào vai Trịnh Khả trong phim “Chuyện làng Nhô”, một nhân vật nham hiểm, ác độc và thủ đoạn... gây ám ảnh cho cả khán giả truyền hình lẫn người làng. Anh kể, bố anh đã rất buồn bực khi vai diễn này khiến người làng mỗi lần đi qua ngõ lại réo lên “Con ông là thằng mất dạy”.

NSƯT Nguyễn Hải vào vai Cấn - "động chủ" Thiên Thai trong "Quỳnh búp bê".

“Ông cụ bảo: “Tôi nuôi dạy anh như thế, cho anh ăn học như thế, anh làm gì anh cũng phải nghĩ chứ”. Tôi nghe bố tôi mắng mà sợ đến mức không dám về nhà, về làng cả năm liền. Sợ bố giận, tôi phải nhờ nhiều người giải thích với cụ rằng đó chỉ là sự sáng tạo nghệ thuật, chỉ là vai diễn. Dần dần, ông cụ mới nguôi ngoai”, NSƯT Nguyễn Hải kể.

Không dừng lại ở đó, khi con trai anh đang học lớp 5, bạn bè cậu bé thường trêu chọc mắng mỏ “Bố mày là tên tội phạm”, “Mày là con nhà mất dạy”… khiến con trai anh sợ hãi và buồn rầu tới mức không muốn đến trường.

Bản thân diễn viên Hải Anh - người chuyên trị các vai côn đồ, đểu cáng và lưu manh cũng đã gặp phải không ít chuyện “dở khóc dở cười” vì vai phản diện. Nam diễn viên kể, vì đóng quá nhiều dạng vai lưu manh, côn đồ... nên anh thường bị gia đình phản ứng rất kịch liệt. Thậm chí, có thời điểm, gia đình còn bắt anh phải ngừng đóng vai phản diện “để còn đường đi lấy vợ”.

Có một thời gian, cứ hễ ra đường nhiều người nhìn thấy anh đều chỉ trỏ: “Ô, thằng này chuyên đóng vai đâm thuê chém mướn này. Nhìn mặt nó chỉ muốn táng”. Có nhiều người ác cảm với khuôn mặt và vai diễn của anh trên truyền hình tới mức khẳng định đây là tội phạm thực sự ngoài đời được mời đi đóng phim.

Họ bảo “Mặt này không thể lương thiện được. Nhiều khi chỉ là cậu học sinh cấp III nhưng không bao giờ gọi “anh” hay “chú” mà gọi “thằng” đóng côn đồ nên nhiều khi trong thâm tâm mình vẫn cảm thấy gờn gợn”.

Tương tự, diễn viên Quốc Quân cũng là người chuyên được đạo diễn “găm” vào các vai ác. Nam diễn viên chia sẻ: “Khi hóa thân vào dạng vai du côn, khốn nạn, đều cáng… mỗi khi đi ra ngoài đường, tôi cũng bị khán giả ghét như ghét nhân vật trên phim.

Có lần tôi với Công Lý lên Lạng Sơn thì bị khán giả xem phim “Cảnh sát hình sự” chặn xe đòi đánh. Họ bảo: “Hai thằng này là hai thằng khốn nạn, xuống ngay đây nói chuyện!”. Lúc đầu họ hăm hăm hổ hổ khiến chúng tôi cũng có phần sợ hãi nhưng khi họ hiểu ra chuyện thì họ lại tay bắt mặt mừng. Và cuối cùng chính họ mời chúng tôi đi ăn đêm, kết tình thâm giao rất vui vẻ”.

Sốc nặng vì bị chửi quá thậm tệ

NSND Lan Hương cũng chia sẻ rằng, dù bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” đã kết thúc khá lâu nhưng mỗi khi nhắc lại chị vẫn còn ám ảnh. Vai bà mẹ chồng trong phim vừa chi li, vừa xét nét, vừa độc đoán, vừa bảo thủ... khiến chị sợ người ta đánh giá sai về con người mình ở ngoài đời. Chị sợ hàng xóm lời ra tiếng vào làm mất hòa khí trong gia đình và sợ cả chuyện thông gia dị nghị. Sự sợ hãi biến thành nỗi ám ảnh khiến chị “mất ăn mất ngủ” không dám xem phim.

Nữ nghệ sĩ kể, khi phim phát sóng, có người hàng xóm “mắng té tát” chị rằng: “Mày còn đứa con trai thứ hai mà đóng vai bà mẹ chồng đáo để trên phim như vậy con mày lấy vợ làm sao?”.

Bản thân diễn viên Thu Quỳnh khi đóng vai cô con dâu tên Trang với cách tạo hình là một cô gái hỗn láo, xấc xược, tính toán, ghê gớm, tàn tệ với mẹ chồng cũng thú nhận rất sợ vai diễn của mình.

“Khi đọc kịch bản, tôi ghét nhân vật của tôi lắm. Tôi kinh hãi người con dâu quá quắt với mẹ chồng này. Người con dâu này ghê gớm đến mức khi đọc kịch bản xong tôi cũng không thể chịu nổi. Chắc sau nhân vật của NSND Lan Hương và Anh Dũng, tôi là người thứ ba bị ghét trong phim. Để thoát khỏi cảm giác sợ hãi nhân vật, tôi đã cố gắng tìm ra lý do vì sao đẩy cô ấy đến những tiêu cực và khắc nghiệt với mẹ chồng đến như thế …”, Thu Quỳnh tâm sự.

Thu Quỳnh từng rất ám ảnh với vai Trang trong phim "Sống chung với mẹ chồng".

Mới đây, khi vào vai My “sói” trong phim “Quỳnh búp bê”, Thu Quỳnh lại một lần nữa ám ảnh với vai do chính mình đảm nhận. My “sói” trong phim là một gái làng chơi đã hết thời nhưng luôn tìm mọi cách để hãm hại, hạ bệ và gây thù oán đối với Quỳnh cũng như gái làng chơi khác. Những hành động của My “sói” trong phim khiến khán giả phản ứng gay gắt, buông lời chửi bới...

“Trước đây, tôi đã được vào nhiều dạng vai những chủ yếu những vai hiền lành, cam chịu... Lần này, khi đọc kịch bản “Quỳnh búp bê”, tôi vừa cảm thấy hứng thú, vừa có chút lo sợ. My “sói” đúng là một vai trái chất nhất của tôi từ trước đến nay.

Vào vai diễn một thời gian, tôi thấy mình bị nhiễm tính của My “sói” đó là hay gây sự và khó chịu với mọi người. Đôi khi tôi giật mình nhận ra đã bị nhân vật ăn sâu quá vào tiềm thức và phải nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại sự cân bằng. Từ tập 7 đến bây giờ, ngày nào tôi cũng nhận được những tin nhắn quá khích của một số khán giả. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được một số lời dọa dẫm của một số thành phần “anh chị” trong giới “số má”. Lúc đầu, đọc những lời dọa dẫm đó tôi cũng hoảng loạn lắm”, Thu Quỳnh nói.

NSND Hồng Vân cũng thú nhận, khi đọc kịch bản phim “Gạo nếp, gạo tẻ” – bộ phim đang gây nhiều tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội, chị cũng ám ảnh tột cùng với sự cay nghiệt của người mẹ.

“Thú thật là khi đọc kịch bản tôi còn cuồng lên vì ghét vai diễn của tôi cơ. Khi bắt tay vào quay, tôi đã rất nhiều lần tranh cãi với đạo diễn Thạch Thảo vì chưa có bà mẹ nào lại mang tính cách kinh khủng như vậy. Mình không thể tin được trên đời này lại có một bà mẹ như thế. Cái khó nhất là lúc lấy cảm xúc để hóa thân vào nhân vật bà Mai, đặc biệt là những cảnh bà này “phun” ra những lời lẽ rất cay nghiệt với con gái đầu mà không hề để ý gì đến cảm xúc của con”, NSND Hồng Vân nói.

Băng Di cũng rất sốc khi bị khán giả chửi mắng thậm tệ bởi vai phản diện trong “Gạo nếp, gạo tẻ”. Cô cho biết, đây là lần đầu tiên tham gia một phim mà cô nhận phản ứng mạnh như vậy từ phía khán giả. Và cô đã rất sốc khi khán giả mắng cô là “cave”, đồ giật chồng… Thậm chí có người còn nhắn: “Đừng để tao gặp mày ở ngoài không là tao xử đẹp đừng trách”.