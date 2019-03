Nhạc sĩ Vũ Thành An tiết lộ mối duyên nhận Ngọc Châm là học trò

(Dân Việt) Trong buổi họp báo giới thiệu album “Giai nhân” của ca sĩ Ngọc Châm, nhạc sĩ Vũ Thành An đã tiết lộ lý do nhận Ngọc Châm là học trò của mình.

Chiều 8.3 tại Hà Nội, ca sĩ Ngọc Châm có buổi gặp gỡ báo chí, ra mắt album “Giai nhân” - Ngọc Châm hát Vũ Thành An. Ngọc Châm gọi buổi gặp gỡ báo chí, bạn bè quan trọng hơn cả… ngày cưới, nên cô đã mời đến dự toàn là những vị khách quý, những người anh em, những người bạn thân thiết.

Nhạc sĩ Vũ Thành An và ca sĩ Ngọc Châm. Ảnh: Hoà Nguyễn

Những vị khách mời đều có vị trí quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của Ngọc Châm, và cô bảo mình như muốn khoe niềm hân hoan, hạnh phúc của mình với những người thương yêu mình. Đặc biệt tham dự họp báo có ông Nguyễn Thế Kỷ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Nhà văn Nguyễn Thụy Kha - người nhận Ngọc Châm làm truyền nhân, bác Thảo là nhà văn – mẹ của họa sĩ Lê Thiết Cương, ca sĩ Phạm Phương Thảo, Thái Thuỳ Linh, Minh Thu…

Nhạc sĩ Vũ Thành An

Chia sẻ tại buổi họp báo, nhạc sĩ Vũ Thanh An cho biết, lý do về Việt Nam lần này nằm trong sứ vụ thương yêu mà ông phục vụ suốt những năm qua: “Chuẩn bị cho tương lai, tôi đã quá tuổi nghỉ hưu rồi, nếu một ngày mình không hoạt động nữa thì có những người kế tiếp…

Về âm nhạc tôi đã có thể tin cậy vào một tài năng mà tôi nhận làm học trò, có thể tiếp nối dòng nhạc của mình là ca sĩ Ngọc Châm”

Cảm ơn quý vị thương mến những bài hát Không tên của Vũ Thành An, tôi tin là các quý vị sẽ tiếp tục hỗ trợ trong thời gian tới. Đặc biệt, tôi tin ca sĩ Ngọc Châm là học trò sẽ tiếp nối An không chỉ trong phạm vi nghệ thuật mà còn trong lĩnh vực bác ái nữa. Tôi hy vọng Ngọc Châm đúng là hậu duệ mà tôi tin tưởng.

Tôi cũng tham gia một vài sự kiện âm nhạc khác, đêm nhạc ngày 13.4 giới thiệu những sáng tác mới của Vũ Thành An và Ngọc Châm”.

Trả lời câu hỏi: Vì sao nhạc sĩ Vũ Thành An khen ngợi tiếng hát Ngọc Châm và album này?, nhạc sĩ Vũ Thành An tiết lộ: “Cái gì cũng có cái duyên. Năm 2017, tôi chưa biết Châm có thể làm thơ. Có câu thơ của Ngọc Châm đầu tiên tôi đọc: Em không dám tham vọng, mà chỉ xin ước vọng.

Đọc câu đó tôi thấy bị lôi cuốn liền vì với tôi tư tưởng đó rất lớn, tưởng câu nói bình thường nhưng chứng tỏ đây là con người có tính khiêm nhường mà người ta có khi phải học lâu lắm mới được. Thường những người có tài họ rất kiêu ngạo, những năm còn trẻ tôi cũng từng như vậy. Cũng bởi cảm nhận được như thế nên tôi cùng cô ấy phát triển thành bài hát "Em không dám tham vọng".

Sau lại có bài thơ nữa "Mùa thu ngày ấy tìm nhau", phải nói đó là ý thơ đẹp, một thi sĩ mới viết được câu thơ như vậy và chúng tôi lại cũng phát triển thành bài hát mà chắc chắn các vị sẽ tìm nghe đi nghe lại.

Bài "Giai nhân" thì tôi có giai điệu, còn Ngọc Châm viết lời, đó là âm hưởng thời xưa, nhưng lời bây giờ… Tôi chắc chắn quý vị nghe CD này sẽ thấy muốn khám phá, sẽ thấy tài năng tiềm ẩn Ngọc Châm”.

Theo Ngọc Châm, album “Giai nhân” gồm 8 ca khúc: Giai nhân (không tên 91), Không tên 50, Không tên số 6, Không tên số 7, Hà Nội tôi yêu trái tim khờ (Không tên 94), Em không dám tham vọng, Mùa thu ngày ấy tìm nhau (Không tên 98), Đời đá vàng.

Toàn bộ các ca khúc được Ngọc Châm sắp xếp để kể một câu chuyện tình của một giai nhân, từ khi nàng chìm đắm trong tình yêu, với những khát vọng tình yêu cháy bỏng tha thiết, cho đến những khi thăng trầm, dâu bể đường tình, nhưng Giai nhân không bao giờ thôi những ước vọng về một tình yêu đẹp, một cuộc sống nồng nàn hạnh phúc. Và nàng vẫn tiếp tục hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình dẫu cho “Đời đá vàng” trắng đen, lận đận.

Trong số 8 ca khúc của album, có 4 ca khúc là các sáng tác mới, và 4 ca khúc cũ. 4 ca khúc cũ được Ngọc Châm chọn lựa cũng đều mang những ý nghĩa đặc biệt với nhạc Vũ Thành An. Đó là bản “Không tên số 6” là ca khúc đầu tiên cô thể hiện trong đêm nhạc ngày 19.8.2017 khi nhạc sĩ Vũ Thành An về Việt Nam.

Ca khúc “Đời đá vàng” là ca khúc Ngọc Châm lấy tên làm chủ đề đêm nhạc vinh danh nhạc sĩ tại Việt Nam; ca khúc “Không tên 50” là ca khúc không tên cuối cùng nhạc sĩ Vũ Thành An sáng tác năm 1995 và 20 năm sau nhạc sĩ mới viết tiếp nhạc tình. Ca khúc “Không tên số 7” là ca khúc Ngọc Châm chọn để hát đúng tinh thần, đúng lời bài hát của nhạc sĩ. Vì Ngọc Châm thấy rằng nhiều ca sĩ đã hát ca khúc này nhưng thường thiếu từ hoặc sai lời, đã làm mất đi tinh thần ca khúc của người nhạc sĩ vốn chắt chiu từng chữ, vô cùng tinh tế, sâu sắc khiến người nghe lay động với từng chữ, từng giai điệu.

Một trong những điểm rất đặc biệt trong album, là Ngọc Châm đã viết lời 2 ca khúc dựa trên giai điệu nhạc sĩ Vũ Thành An viết tặng cho cô, đó là bài “Giai nhân” cũng là chủ đề của album, và bài “Mùa thu ngày ấy tìm nhau”. Nhạc sĩ Vũ Thành An vốn đã nhìn thấy khả năng sáng tác của Ngọc Châm nên dành tặng cô những giai điệu và chờ đợi cô viết lời.

Được tặng giai điệu từ khá lâu, nhưng Ngọc Châm không tự tin vào khả năng của mình, cho đến một ngày gần đây, trong sức ép của việc thực hiện album nhạc Vũ Thành An theo lời hứa với nhạc sĩ đã trôi qua hàng năm trời, trong những biến cố cuộc sống với nhiều thăng trầm, Ngọc Châm bất chợt viết lời hai ca khúc này chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Và cô vô cùng hạnh phúc khi nhạc sĩ Vũ Thành An đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho những sáng tác này.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo và ca sĩ Ngọc Châm

Tâm sự trước sự ưu ái của nhạc sĩ Vũ Thành An dành cho mình, Ngọc Châm nói: “Tôi thấy mình quá đỗi hạnh phúc, khi được nhận sự ưu ái từ nhạc sĩ Vũ Thành An, điều mà không phải ai cũng có được. Với vai trò giám đốc sản xuất chuỗi chương trình “Vàng son một thuở”, hồi năm 2017, tôi là người đầu tiên mời nhạc sĩ Vũ Thành An về nước tham gia chương trình tôn vinh tác giả tác phẩm, tôn vinh nhạc Vũ Thành An.

Không chỉ tôn vinh âm nhạc Vũ Thành An, tôi cũng có dịp hiểu hơn người nhạc sĩ mà tôi say đắm những bản nhạc của ông từ tấm bé, và cảm kích sự nghiệp thiện nguyện mà ông đã dành cả đời gây dựng, tôi đã đồng hành cùng ông trong các sự kiện thiện nguyện, đặc biệt là quá trình xây dựng ngôi trường cho trẻ mồ côi ở Bình Phước”.

Chia sẻ thêm về album "Giai nhân", ca sĩ Ngọc Châm cho biết, sau gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật, cô làm album này cũng để muốn gửi thông điệp tới người phụ nữ, những người mà cô gọi bằng danh từ đầy trân trọng, mến thương: “Giai nhân”, cô mong muốn là phụ nữ hãy luôn biết tìm kiếm tình yêu đích thực cho mình. Cuộc sống vốn dĩ chẳng êm đềm, tình yêu sẽ đưa mỗi người vượt qua những sóng gió để đến với bến bờ hạnh phúc.