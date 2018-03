Siêu mẫu Hà Anh khoe khéo giới tính con đầu lòng trong ngày 8.3

(Dân Việt) Mới đây trên trang cá nhân của mình, cựu siêu mẫu Hà Anh đã khéo khoe giới tính con đầu lòng trong ngày 8.3 khiến fan gửi lời chúc mừng tới hai vợ chồng.

Cách đây không lâu, Hà Anh tiết lộ việc đang mang thai con đầu lòng trên trang cá nhân. Kèm theo đó, cô còn gây chú ý khi đăng tải loạt hình vô cùng hạnh phúc, trong đó ông xã nước ngoài đang âu yếm hôn bụng bầu của mình.

Lần đầu mang thai, Hà Anh cho biết cô ốm nghén khá vất vả. Bên cạnh đó, lịch trình công việc dày đặc cũng gây không ít khó khăn. Do đó, trong thời kỳ mang thai 3 tháng đầu, siêu mẫu luôn tranh thủ "nhõng nhẽo" chồng nhiều hơn. Hà Anh chia sẻ khi biết tin cô mang thai, ông xã đã ngân ngấn nước mắt vì hạnh phúc.

Cũng thời điểm này, Hà Anh thường xuyên chia sẻ tâm sự của mình giành cho con, thậm chí cô còn không ngần ngại khoe hình ảnh bụng bầu diện bikini.

Và gần đây nhất, ngày 8.3 cô đã có những tâm sự xúc động với con của mình khiến nhiều fan đọc cảm động và gửi lời chúc mừng tới vợ chồng cô.

“Nhịp Đập Bé Nhỏ của mẹ,

Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ 8.3. Con tuy chưa ra đời nhưng ba vẫn tính "nhà mình có hai người phụ nữ".

Ba bảo với bà nội "Con phải chăm sóc những cô gái của con!

Con giờ đã 6 tháng 5 ngày. Người ta bảo con to bằng bắp ngô và nằm trong tử cung của mẹ đã to bằng quả bóng đá. Mỗi lần nghĩ đến quả bóng đá của ba là mẹ thấy buồn cười vì không hình dung ra mình phải đeo quả bóng đá to thật là to ở bụng.

Mẹ thì thích mê khi biết con là con gái! Mẹ sẽ tha hồ làm điệu cho mẹ con mình, sẽ tha hồ dạy con trở thành một cô gái ngoan, đáng yêu và đi đâu cũng mang lại nụ cười đến với mọi người!..."

Ngoài khoe giới tính của con, Hà Anh còn tâm sự, cô không cần con mình sẽ xinh đẹp như siêu mẫu, cũng chẳng cần có trí tuệ hơn người. Bởi đó là những ban tặng mà chỉ có tạo hoá có thể trao. Nhưng cô mong con mình có được trái tim yêu thương, bởi có trái tim biết yêu thương thì sẽ là cô gái ngoan, biết san sẻ hạnh phúc và bao quanh mình là tình yêu dành cho tất cả.

Ngay sau những chia sẻ của Hà Anh, rất nhiều fan đã khen tâm sự của cô giành cho con gái mình khiến người đọc xúc động. Những lời chúc mừng và khen ngợi không ngớt được gửi tới hai vợ chồng.

Facebooker Mai Nguyệt Minh bình luận: Little Beat sẽ là một em bé ngoan và vô cùng xinh đẹp. Bởi em ấy có ba mẹ tâm lí và dễ thương thế này cơ mà

P/s: Chị viết hay lắm ạ, nghe rất tình cảm.

Facebooker Thanh Huyền thì viết: Cho em chia sẻ bài của chị nha. Baby của em cũng là một bé gái, nay đã được 5 tháng rồi.

Facebooker Loan Nguyễn comment: Đọc mà thấy happy vô cùng. Em chúc chị luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình!