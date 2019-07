Trấn Thành phẫn nộ muốn "công an vào cuộc" tìm antifan phỉ báng Hari Won

(Dân Việt) "Tôi sẽ cho công an đến tận nhà bạn để làm việc. Và tuyên bố nhé! Mất bao nhiêu tiền...tôi cũng sẽ truy ra bạn!" - Trấn Thành bức xúc.

Trấn Thành phẫn nộ cho "công an vào cuộc" tìm antifan phỉ báng gia đình, Hari Won.

Cách đây ít phút, danh hài Trấn Thành chia sẻ loạt hình ảnh chụp màn hình những bình luận của một facebooker có tên T.N.C. Cụ thể, người này đã có những lời lẽ khiếm nhã đề cập đến chuyện con cái và bà xã của Trấn Thành từng bị ung thư cổ tử cung.

Đi kèm với những hình ảnh này, nam danh hài bức xúc: "Sáng sớm là tôi điên rồi!!! Xin 3T - Trấn Thành Town truy lùng gấp nhân vật này, cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ nhân vật này cho tôi nhé! Bạn có thể không thích tôi nhưng không thể nhân danh bất cứ cái gì mà vào nhà tôi phỉ báng và nguyền rủa gia đình và vợ tôi như thế! Nếu bạn chỉ viết vu vơ 1 bình luận tôi cũng còn bỏ qua được. Đằng này là trả lời từng fan của tôi và liên tục nguyền rủa gia đình tôi bằng những lời cay nghiệt và tỏ ra cực kỳ khoái chí với việc đó.

Như bạn đã viết: “Cuộc đời này trả giá nhanh lắm”! Đúng! Và bạn sắp phải trả giá cho hành động vừa rồi đây! Tôi sẽ cho công an đến tận nhà bạn để làm việc. Và tuyên bố nhé! Mất bao nhiêu tiền...tôi cũng sẽ truy ra bạn! Mọi người giúp tôi truy ra nhân vật này nhé! Xin cảm ơn!".

Ngay sau khi đăng tải, cư dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc thay cho Trấn Thành. "Ngậm máu phun người dơ miệng mình", cho dù người ta có bệnh thật cũng nên chúc lành cho người ta. Sao phải cười lên nỗi đau của người khác. Ai dám chắc rằng cuộc đời mình sẽ không mắc bệnh?" - Facebooker Kim Loan bày tỏ.

Facebooker Trần Vũ Lực ủng hộ ông xã của Hari Won: "Chắc antifan nhỏ tuổi, thiếu hiểu biết. Mong bác Xìn làm cho ra ngô khoai vụ này. Em không phải fan của anh Xìn nhưng có là ai đi nữa cũng không nên nói như vậy".

Trước hành động của danh hài Trấn Thành, facebooker Lý Ánh Tuyết nể phục nam nghệ sĩ: "Đúng thật là, bản thân mình thì ai phỉ báng gì cũng nhắm mắt cho qua nhưng đụng đến vợ là làm cho ra lẽ. Chưa bao giờ thấy tiếc dù chỉ một lần đặt cả thanh xuân để thương anh".

Trước đó, trong chương trình "Khi đàn ông mang bầu", vợ chồng Trấn Thành - Hari Won khiến khán giả xúc động với tâm sự rất thật lòng về chuyện con cái. Trái với lời đồn hiếm muộn, Trấn Thành bật mí chuyện chưa thể có con vì... bà xã từng mắc bệnh ung thư cổ tử cung. “Sức khỏe của tôi có vấn đề. Tôi từng bị ung thư cổ tử cung, chưa khám lại vì năm nay chính là năm cột mốc để xem ung thư có tái phát không. Nếu mình có chuyện gì không hay xảy ra thì tội nghiệp nhất là đứa con” - Hari Won chia sẻ thêm.

Nam danh hài cũng hi vọng rằng, khi hai vợ chồng sẵn sàng sẽ được "trời thương" cho có con: “Con mình đẻ ra bản thân nó phải nhận được điều tốt đẹp nhất. Tôi quan điểm như vậy. Khi tôi cảm thấy không đủ kinh tế, không đủ trí tuệ, không đủ trách nhiệm thì tôi thà không sinh nó ra. Hi vọng ông trời thương sẽ cho hai vợ chồng có con vào dịp thích hợp - lúc hai vợ chồng đã sẵn sàng đầy đủ điều kiện kinh tế cũng như sự hi sinh để cho một đứa nhỏ ra đời. Chúng tôi chào đón nó bằng những điều hạnh phúc nhất và sự chu đáo nhất để cho nó một cuộc sống tốt đẹp".