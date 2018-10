Vợ ca sĩ Tuấn Hưng: "Em thương anh và xót anh nhiều lắm!"

(Dân Việt) Theo chị Thu Hương - vợ ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, sau sự cố liveshow bị huỷ đột ngột vào tối 5.10, sức khoẻ của chồng chị bị ảnh hưởng trầm trọng. Nam ca sĩ đã phải nhập viện và phải thở oxy, truyền nước.

Vợ ca sĩ Tuấn Hưng luôn bên cạnh chăm sóc chồng sau sự cố đêm nhạc bị dừng đột ngột.

Ngay sau khi có thông tin liveshow "Ngựa hoang" dự tính diễn ra tối 5.10 đúng vào ngày sinh nhật bị dừng đột ngột, ca sĩ Tuấn Hưng đã có buổi gặp mặt báo chí để chia sẻ cảm xúc. "Tôi không biết phải nói làm sao và chưa bao giờ thấy mọi cái sụp đổ với mình như thế này. Điều không hợp lý ở chỗ đúng ra khi có thông báo này những người làm chương trình hoặc tôi phải nhận được quyết định nêu rõ lý do A, B, C vì sao mà không được trình diễn chứ không thể nào 20h diễn mà 18h dán thông báo như vậy. Tôi ít khi có biểu hiện gục ngã hay không tìm được phương án giải quyết khi gặp vấn đề và luôn tự dặn mình là phải thật bình tĩnh trước các tình huống. Nhưng sự việc lần này nằm ngoài sự kiểm soát của tôi" - Nam ca sĩ bật khóc.

Thông báo hoãn đêm nhạc của Tuấn Hưng dán ở cổng sân khấu khiến nam ca sĩ và cộng đồng không khỏi ngỡ ngàng.

Theo chị Thu Hương cho biết, tinh thần ông xã xuống trầm trọng và nam ca sĩ đã khóc rất nhiều. "Tôi chưa bao giờ thấy chồng mình yếu đuối đến thế. Đến chiều 6.10, khi anh Hưng nói gần như không thành tiếng và bụng đau quặn thành từng cơn nên gia đình đưa anh vào viện khám. Anh Hưng đã được các bác sĩ khám, cho thở oxy, truyền nước và động viên rất nhiều. Tôi vừa thương vừa lo cho chồng mình".

Trên trang facebook cá nhân, vợ ca sĩ Tuấn Hưng viết: "Mong cho qua những tháng ngày vận hạn này đi nào, mọi thứ mệt mỏi còn đến với gia đình này đến bao giờ nữa. Em thương anh và xót anh nhiều lắm! Bố Son Hào".

Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Tuấn Hưng.

Trước đó, chị Thu Hương cũng bày tỏ sự băn khoăn ngay khi có thông tin đêm nhạc tâm huyết của chồng bị dừng đột ngột. "Buồn thực sự, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra? Từ lúc biết tin xong tôi chỉ biết khóc thôi. Rõ ràng giấy tờ đã được cấp phép đồng ý hết rồi, mà đến sát giờ diễn lại bắt ngừng biểu diễn. Nếu không được đáng ra phải có quyết định từ sớm chứ sao vẫn cho thuê sân vân động nhưng sát giờ diễn mới lại hoãn không cho diễn? Quốc tang đã được thông báo là mùng 6, 7 nên vẫn được cấp phép diễn và ngày hôm nay chương trình trên Nhà hát Lớn, bờ hồ và các chương trình khác vẫn được biểu diễn bình thường mỗi đây là bị hoãn thôi, nên không liên quan đến Quốc tang nhé mọi người. Hương thật sự giờ vẫn thấy bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Ba mẹ con và mọi người luôn bên cạnh bố!".

Vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng

Liên quan đến việc đêm nhạc của ca sĩ Tuấn Hưng bị dừng, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động chia sẻ với báo Vietnamnet.vn rằng, đêm nhạc Tuấn Hưng xin cấp phép tại Sở Văn hoá về nguyên tắc, Sở sẽ ra quyết định dừng phép cho các đêm nhạc này. Tuy nhiên, nếu vì lý do thật đặc biệt, bất khả kháng UBND quận Ba Đình có thể yêu cầu dừng, nhưng trước khi yêu cầu phải thông báo với Sở.

"Tôi ủng hộ việc dừng chương trình nếu vì lý do rất đặc biệt, nhưng vẫn phải thông báo với Sở. Nhưng chúng tôi hiện giờ cũng chưa biết lý do đặc biệt đó là gì và không được thông báo" - ông Tô Văn Động cho hay.

Nam ca sĩ suy sụp khi liveshow tâm huyết bị hoãn ngay trước giờ diễn.

Phía Công an quận Ba Đình cũng đã có công văn số 1829/CV-CABĐ thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung tổng hợp Thể thao Quần Ngựa. Trong công văn Công an Quận Ba Đình nêu rõ: "Công an quận Ba Đình đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn PCCC và việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa hồi 9h ngày 5.10 đã ghi nhận địa điểm tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị tại công trình hoạt động không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành.

Công an quận Ba Đình đã chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an phường và các Đội nghiệp vụ thuộc công an quận tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho chương trình.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn PCCC, công an quận Ba Đình đã đề xuất cho tạm dừng tổ chức chương trình ca nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Tuấn Hưng được tổ chức từ 19h30 đến 22h30 ngày 5.10 tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa".