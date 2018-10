Bác sĩ giết vợ mới cưới, phi tang xác: Thấy thi thể nghi của nạn nhân

(Dân Việt) Hiện qua nhận diện đồ đạc phía gia đình cho rằng, thi thể vừa được tìm thấy chính là của chị H., người bị chồng sát hại rồi phi tang xác xuống sông.

Video cơ quan công an lấy lời khai của Hải và nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án Triệu Văn Hải giết vợ là chị Đặng Thị H. (SN 1988) rồi phi tang xác xuống sông.

Theo Khám phá, đại tá Nông Minh Đức - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, mới đây cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể một người phụ nữ nghi là người vợ đã bị Triệu Văn Hải (SN 1977) sát hại và phi tang xác xuống sông vào ngày 30.8.

Theo đó, ngày 27.9, Công an Trung Quốc phát hiện thi thể người phụ nữ ở trên sông thuộc địa bàn huyện Phù Tuy, thành phố Sủng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc). Ngay sau đó, cơ quan công an tỉnh Cao Bằng đã liên hệ với phía công an Trung Quốc để xác minh thông tin về thi thể người phụ nữ này.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Được biết, phía công an tỉnh Cao Bằng cũng đã đưa bố mẹ, người thân của chị Đặng Thị H. (SN 1988, vợ Hải) sang Trung Quốc nhận diện thi thể và một số đồ trang sức, lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Qua nhận diện đồ trang sức trên thi thể, phía gia đình cho rằng, thi thể đó chính là chị Hiếu. Tuy nhiên, để khẳng định chính xác, hiện vẫn phải đợi kết quả xét nghiệm AND. Khi có kết quả giám định ADN chính xác là chị Đặng Thị H. thì cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ bàn giao thi thể về cho Việt Nam.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 15h, ngày 31.8, cơ quan công an nhận tin báo vụ việc nghi án mạng xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan công an bước đầu xác định đối tượng là Triệu Văn Hải (bác sỹ Bệnh viện đa khoa TP.Cao Bằng) là nghi can sát hại chị Đặng Thị H. (cán bộ Sở NN& PTNT tỉnh Cao Bằng).

Hải khai ngày 31.8 trong to tiếng với vợ đã bóp cổ chị này. Biết vợ tử vong, Hải ngồi uống rượu và viết giấy thú nhận tội lỗi. Khoảng 24h cùng ngày, anh ta mang xác chị Hiếu phi tang xuống sông Bằng, đoạn qua phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng.

Hải lấy xe máy của vợ mang bán được 11 triệu đồng rồi bỏ trốn. Anh ta bắt xe khách đi Thái Nguyên, Hà Nội vào TP.HCM và quay trở lại Hà Nội.

Khám xét tại nhà đối tượng Hải, có nhiều dấu vết máu ở nền nhà, trên giường ngủ, đồ đạc sắp xếp lộn xộn. Đặc biệt, trong khu vực nhà vệ sinh cuối nhà có mùi hôi tanh, có nhiều dấu vết máu trên tường, nền nhà vệ sinh. Trên bàn uống nước phòng khách có 1 quyển sổ bìa đen và 1 quyển tài liệu tập huấn khổ A4 đều có chữ viết tay bằng mực bút bi màu xanh, dòng chữ ghi nội dung thừa nhận đã giết chết vợ trong lúc tức giận.

Với các thông tin, tài liệu thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả giám định, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cao Bằng có đủ căn cứ khởi tố vụ án.

Thông tin trên Zing cho biết, hàng xóm của Triệu Văn Hải kể từ tháng 10.2017, nam bác sĩ chuyển đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Sau khi kết hôn, chị H. cùng dọn về nơi này ở. Hải đã có 2 đời vợ, người vợ đầu là giáo viên, có 2 người con (1 gái, 1 trai) và người vợ thứ 2 là chị Đặng Thị H. (Quảng Uyên, Cao Bằng) mới cưới từ đầu năm nay.

Gần một năm tiếp xúc, người dân tổ 13 đánh giá nghi phạm là người sống khép kín, ít khi anh ta trò chuyện cùng những người sống xung quanh. Theo lời kể, Hải làm bác sĩ nên thường xuyên vắng nhà.

Ảnh cưới hồi tháng 4/2018 của nam bác sỹ và nạn nhân.

Theo hàng xóm, mặc dù mới lấy nhau được khoảng 4 tháng nhưng hai vợ chồng Hải thường xảy ra mâu thuẫn. Đã có lần chị H. định bỏ đi nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định.

"Dù tôi không trực tiếp chứng kiến, nhưng nghe mọi người kể nhiều lần chị H. bị Hải bóp cổ. Thậm chí, có lần còn hằn cả vết tím trên cổ và chị H. chụp lại ảnh cho mọi người xem.

Chị H. đã từng có ý định bỏ đi vào dịp rằm tháng 7 (âm lịch). Tuy nhiên, sau đó chị đã không đi và nói với mọi người rằng, ở thêm 1 tháng nữa xem chồng có thay đổi không...", một hàng xóm của nạn nhân kể trên tờ Thời đại.