Bố 'yêu râu xanh' sát hại 4 người ở Cao Bằng vay tiền lo hậu sự cho nạn nhân

“Để có tiền lo hậu sự cho 4 nạn nhân mà Khánh sát hại, gia đình tôi phải vét hết số tiền có trong nhà và đi vay mượn tiền hàng xóm mới đủ…”, bố nghi phạm phân trần.

Ngôi nhà Lý Đình Khánh (nghi phạm sát hại 4 người) ở thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng là một căn nhà cột gỗ, mái lợp ngói prô-xi-măng lụp xụp nằm sâu cuối đường mòn dẫn vào thôn lởm chởm những hộc đá lớn, bốn bề là rừng cây rậm rạp, cao ngút.

Căn nhà nơi bố mẹ Khánh sinh sống.

Trong căn nhà lụp xụp này, ông Lý Văn Thang (bố ruột Khánh) đang ngồi bất động trên chiếc ghế, khuôn mặt buồn rười rượi. Phía bên ngoài có một vài người thân, họ hàng gần xa biết chuyện đến chơi với gia đình, động viên tinh thần.

“Sau khi nó gây ra tội ác như vậy, tôi và gia đình đã vét hết số tiền có trong nhà rồi đi vay mượn hàng xóm thêm chút ít để mua 4 chiếc quan tài cho gia đình bị hại lo hậu sự….”, ông Thang chia sẽ.

Theo ông Thang cho biết, thì từ trước đến giờ, 2 bên gia đình vẫn sống với nhau hòa thuận, chẳng bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì. Bản thân vợ của Khánh cũng chơi thân với nạn nhân Triệu Thị Ph..

Việc Khánh có sử dụng ma túy thì ông Thang đang nghi ngờ nhưng chưa bắt được trực tiếp. "Không biết nó ăn phải thứ gì mà nó không kiểm soát được bản thân mà nó liều thế không biết nữa..", ông Thang phân trần.

Đối tượng Khánh.

Ông Lô Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết, ở địa phương, Khánh làm ruộng, trồng rừng, thời gian rảnh anh ta đi làm công nhân xây dựng cầu đường hay đi làm phụ hồ.

Trước đó, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh, công an và lãnh đạo huyện Thạch An cũng đã có mặt để động viên thăm hỏi. Ngoài công tác thăm hỏi thì Công an tỉnh Cao Bằng cũng chỉ đạo đơn vị địa phương trấn an dư luận, đảm bảo an ninh trật tự nơi đối tượng Khánh gây án.