Cả trăm người xô đẩy để sờ cá chép lấy may

Một số người dân thêu dệt tin đồn về con "cá lạ" ở huyện Đô Lương (Nghệ An), tuy nhiên ông Nguyễn Bá Dược đã quăng chài và bắt nó dễ dàng.

Trưa 21/2, ông Nguyễn Bá Dược (50 tuổi, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã quăng lưới ở đoạn kênh gần cầu Lim thuộc địa bàn xóm Hòa Thành (xã Hiến Sơn), bắt được con cá chép bị nhiều người dân địa phương đồn là "cá thần" lúc nổi lúc chìm. Con cá bị đồn thổi là "cá thần" vừa được ông Dược bắt. Ảnh: Nguyễn Hải. "Nhìn thấy con cá bơi dưới mặt nước, tôi tung chài trong vài lần thì bắt được nó ở mực nước sâu hơn một mét, đưa về đặt lên cân nặng 3,2 kg", ông Dược cho hay. Khi vừa bắt con cá lên, ông Dược thấy ở mang và đuôi cá có dịch nhờn. Theo kinh nghiệm của ông thì trước đó con cá đã trúng kích điện khiến bị thương và không thể bơi đi xa. "Đây là con cá bình thường chứ không như đồn thổi nên tôi không có gì lo lắng", ông nói. Biết tin ông Dược bắt được con cá, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến xem, nhiều người xô đẩy nhau để sờ vào con cá "lấy may". Hàng trăm người dân kéo tới nhà ông Dược để xem con cá chép. Ảnh: Nguyễn Hải. Theo quan sát, con cá chép có vảy phía trên lưng màu đen, bụng màu trắng được thả trong một hố nước quây bạt nilon rộng hơn một mét vuông; nó khá yếu và liên tục ngáp hoặc nằm nổi ngang mặt nước. Ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch xã Hiến Sơn cho hay, những ngày qua việc người dân đồn thổi xuất hiện "cá thần" khiến tình hình trật tự tại địa phương trở nên lộn xộn. "Chính quyền khẳng định không có chuyện thần thánh gì. Đây chỉ là một con cá chép bình thường, có thể trước đó đã bị thương nên không thể bơi đi xa mà quanh quẩn ở đoạn kênh", ông Dũng nói. Để chấm dứt việc một số người thêu dệt những câu chuyện không có thật, xã đã đưa ra phương án cho ông Nguyễn Bá Dược bắt con cá này; việc làm thịt hay bán cho người khác sau khi bắt được do ông Dược tự quyết định. Con cá có dấu hiệu bị kiệt sức khi nhốt tại hố nước quây bạt. Ảnh: Nguyễn Hải. Trước đó, từ ngày 16/2 (tức mùng 1 Tết) một người tại xã Hiến Sơn sau khi thắp hương tại nhà thờ tổ, trên đường trở về ngang qua bờ kênh thì nhìn thấy một con cá nổi lên. Một số người sau đó mang kích điện ra chích cá để bắt song không có kết quả. Con cá sau đó không bơi đi nơi khác mà vẫn quanh quẩn đoạn kênh này, lúc nổi, lúc lặn. Nhiều người truyền tai nhau "cá lạ" hoặc "cá thần" khiến cả trăm người kéo tới xem. Một số người còn mang cả hương, hoa quả tới bờ kênh khấn vái, ném tiền xuống kênh. Thông tin cũng được một số người đăng lên mạng xã hội thu hút hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ mang tính "mê tín". Nhà chức trách huyện Đô Lương đã sớm bác bỏ tin đồn này.

Theo Nguyễn Hải (VNE)

