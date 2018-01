Cảm động người mẹ Quảng Trị 'giật gấu vá vai' cố giữ thai 3 con

3 đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu quá, cũng may là ngay lúc đầu chị Lành quyết tâm không bỏ đứa nào, may mắn là cả 3 sinh ra đều an toàn

Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ ở thôn An Phú (xã Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị), chị Lê Thị Kim Lành (28 tuổi) đang nương nhờ cha mẹ ruột để chăm ba con trai sinh ba. Đến nay, các bé đã hơn 4 tháng tuổi, nặng mỗi bé trên 5kg, đều kháu khỉnh. Chị Lành bảo do sinh ba, không đủ sữa cho cả ba con bú nên các cháu không đủ cân nặng theo tiêu chuẩn. “Dù vậy, các con đều khoẻ mạnh nên gia đình rất mừng. Suốt thai kỳ tôi gặp nhiều vấn đề sức khoẻ, nên việc sinh hạ thành công là phúc lớn của cả gia đình", chị tâm sự. Gần ba năm trước, chị kết hôn với anh Nguyễn Văn Vũ (40 tuổi, quê ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) rồi cùng thuê trọ tại TP Huế. Chị Lành đi bán áo quần thuê, trong khi chồng bán vé xe khách, phụ chở hàng. Ít tháng sau ngày cưới, chị mang thai. Tin vui đến khiến họ vô cùng hạnh phúc vì anh Vũ tuổi cũng đã lớn. Niềm vui chẳng tày gang, đứa con này sớm từ bỏ anh chị mà đi. Hai năm sau, chị Lành mới mang thai lại. Lần đi siêu âm đầu tiên, bác sĩ báo tin thai ba khiến chị vui buồn lẫn lộn, đầu óc quay cuồng rồi ngất lịm, các bác sĩ mất nhiều thời gian mới giúp chị trấn tĩnh. "Phải nhiều năm tôi mới có thai, nhưng gia cảnh khó khăn, hay tin có cùng lúc ba cháu, tôi rất lo lắng", chị Lành kể lại. Thăm khám, bác sĩ khuyên bỏ đi một thai thì mới có khả năng giữ được các con còn lại, khiến chị rất xót xa. Bản thân chị lại bị chẩn đoán nhau tiền đạo, việc đi lại nhiều rất dễ dẫn đến hư thai, Được người thân động viên, chị Lành quyết giữ lại cả ba bé, đồng thời chấp nhận nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. “Tôi bị nôn suốt cho đến ngày lên bàn mổ đẻ”, chị tâm sự. Không nằm được trên giường, chị chỉ có thể tựa lưng, ngủ hờ trên giường xếp. Hai tháng cuối, chị còn bị men gan cao do áp lực thai gây nên. Lúc này, gia đình đưa chị vào ở hẳn tại Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị và dự phòng sinh non. Khi thai 36 tuần, chị trở dạ, được bác sĩ cho sinh mổ. Ba cháu trai lần lượt ra đời, nặng từ 1,8 đến 2,1 kg, khỏe mạnh, khiến cả gia đình vỡ oà hạnh phúc sau ba năm chờ đợi.

Theo Hoàng Táo (VNE)