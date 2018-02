CLIP: Rét "cháy" da, nông dân vẫn lội ruộng xuống đồng làm đất

(Dân Việt) Mặc dù cả miền Bắc đang chìm trong cái rét "cháy" da, có lúc xuống chỉ còn dưới 10 độ C, nhưng để kịp tiến độ cho vụ lúa đông xuân sắp tới nhiều nông dân vẫn bất chấp cái lạnh buốt như kim châm để xuống ruộng làm đất.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh và liên tục được tăng cường xuống khiến cả miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại. Vùng núi cao xuất hiện băng giá, còn đối với các tỉnh đồng bằng rét sâu từ 8-10 độ C, nhiều nơi phải cho học sinh nầm non và tiểu học nghỉ học.

Bất chấp cái lạnh cắt da, cắt thịt, người đàn ông này vẫn đưa trâu xuống đồng bừa vì vừa có nước đổ ải về.

Theo ghi nhận của Pv Dân Việt tại một số tỉnh như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Đinh....nhiều bà con nông dân vẫn xuống đồng làm đất trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.

Mặc cho thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, nhiều người vẫn ra đồng làm đất cho kịp thời vụ

Ông Nguyễn Văn Luyện nông dân ở Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, tối qua cũng nghe đài báo hôm nay không khí lạnh tăng cường nên trời rét lắm nhưng còn có mấy hôm nữa là Tết rồi, thôi cố gắng chịu rét đi bừa cho xong còn về chuẩn bị Tết.

“Trên bờ thì thấy lạnh vậy thôi, chứ xuống làm một lúc là người nó nóng lên ngay thôi nên cảm thấy bình thường, chứ không lạnh lắm ” ông Luyện vui vẻ cho biết thêm.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Thanh nông dân ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, dù biết là trời lạnh nhưng cũng phải tranh thủ ra ruộng sửa sang, để ấm lên còn có chỗ mà cấy cho kịp thời vụ.

"Chúng tôi cũng chẳng biết gì hơn, chỉ mong cho thời tiết ấm lên để bà con còn cấy hái cho kịp thời vụ và cũng như vụ lúa sắp tới sao cho mưa thuận gió hòa cho bà con làm nông nghiệp như chúng tôi có đồng công hơn", chị Hương vừa vữa phân, vừa tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Doan nông dân ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) chia sẻ, tôi đang làm đất để gieo mạ, mà thời tiết cứ như thế này thì sợ gieo xong nó cũng chết mất, tôi cũng mong sao cho thời tiết ấm lên cho cây mạ phát triển còn kịp cấy cho đúng thời vụ.