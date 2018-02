Cô gái Hà Nội 'đập' mặt làm lại để xinh như búp bê

Sở hữu diện mạo xinh xắn song Huyền chưa hài lòng mà sang Hàn Quốc nâng mũi, cắt mí, hút nọng cằm... để gương mặt phúng phính baby.

Kim Huyền sinh năm 1990, là chuyên viên phun xăm thẩm mỹ tại Hà Nội. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, gương mặt khá xinh, Huyền bảo vẫn chưa hài lòng, đặc biệt là chiếc mũi hơi thấp không tốt về mặt tướng số. Cách đây ba năm, cô gái phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn có mũi cao ráo hơn để thuận lợi trên con đường làm ăn kinh doanh. Huyền chọn một cơ sở thẩm mỹ có tiếng tại TP HCM để nâng mũi với chi phí 45 triệu đồng. Sau khi sửa, cô gái cảm thấy không ưng ý vì chiếc mũi mới trông "lệch tông" hoàn toàn so với gương mặt. Cuối cùng cô dành dụm tiền bay sang Hàn Quốc để "đại trùng tu nhan sắc". Kim Huyền trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ cả gương mặt. Ảnh: K.H. Sau khi đo đạc các chỉ số, chụp ảnh để phân tích các góc độ, đo khung xương, tiến sĩ Shin Yong Won, một chuyên gia về phẫu thuật thẩm mỹ, tư vấn cho Huyền gói làm đẹp bao gồm gỡ mũi cũ, nâng mũi mới bằng sụn tự thân và sụn hiến tặng. Cô đồng thời cắt mí mắt, hút mỡ nọng cằm và bơm mỡ tự thân lên trán để tạo khuôn mặt baby. Tổng chi phí 500 triệu đồng, riêng làm chiếc mũi đã 200 triệu đồng. Tất cả thủ thuật được bác sĩ thực hiện chỉ trong một ngày. Sau khi chỉnh sửa nhan sắc, Huyền lưu lại Hàn Quốc 10 ngày để tái khám rồi mới trở về nước. Cô gái cho biết hiện tại các vết mổ không còn đau như trước nhưng gương mặt còn khá cứng. Huyền chủ động tránh ăn các món dễ gây sẹo lồi như thịt gà, thịt bò, rau muống... Trao đổi với VnExpress.net, tiến sĩ Shin Yong Won cho biết ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, gọt cằm, tiêm mỡ tự thân để có gương mặt baby, má phúng phính hơn. Bác sĩ Shin khuyến cáo thủ thuật tiêm mỡ tự thân nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được, bởi nếu không cẩn thận có thể dẫn đến biến chứng. Trên thực tế, nhiều trường hợp sau khi tiêm mỡ lên mặt bị lồi lõm hoặc hình thành các vết rãnh, hố lõm mất thẩm mỹ. Hiện nay có hai chất liệu được dùng để tiêm thẩm mỹ. Thứ nhất là filler, được tiêm trực tiếp vào gương mặt nhằm đem lại hiệu quả tức thời mà không cần đụng đến dao kéo. Tuy nhiên, chất làm đầy chỉ có tác dụng trong vòng 6 đến 12 tháng và vẫn bị cơ thể xem như chất “ngoại lai” nên luôn tìm cách đào thải. Một số trường hợp filler bị vón cục hay đông cứng, bắt buộc phải dùng phẫu thuật để lấy ra. Thứ hai là bóc tách mô mỡ tự thân tươi lấy từ cơ thể của bệnh nhân để tiêm trực tiếp lên các vùng mặt nhằm che lấp các khuyết điểm. Phương pháp này áp dụng cho tất cả vùng da trên mặt và cổ như trán, hai bên má bị hõm và không cân bằng, vùng thái dương bị lõm nhiều, hai rãnh miệng lõm sâu, mặt lệch và kém cân xứng, mặt xương, hốc hác, quầng mắt sâu do thiếu ngủ, mặt hô, móm. Mỡ tự thân có thể được rút từ hông, đùi hoặc mông của chính bệnh nhân, sau đó sàng lọc qua thiết bị chuyên dụng nhằm trích xuất lấy phần mỡ “tươi” nhất. Bác sĩ sử dụng thủ thuật tiêm dưới da để đưa lượng mỡ tươi phù hợp đến các khu vực cần can thiệp. Chất lượng tiêm mỡ phụ thuộc vào bước chiết xuất và thẩm mỹ khi tiêm. Ở một số bệnh viện thẩm mỹ, ngoài các mô mỡ chiết xuất trực tiếp từ cơ thể bệnh nhân, bác sĩ còn bổ sung thêm các tế bào gốc giúp da căng bóng và hồng hào hơn. Bác sĩ Shin khuyến cáo những người muốn làm đẹp bằng phương pháp tiêm mỡ tự thân nên tìm hiểu thật kỹ về kỹ thuật này, đồng thời lựa chọn bác sĩ và bệnh viện uy tín, tránh để bị "tiền mất tật mang". Suýt chết vì nâng ngực bởi ôm mộng muốn trở thành búp bê Barbie

Theo Thi Trân (VNE)

