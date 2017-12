Công an tiếp tục mời tài xế phản đối trạm BOT Cai Lậy đến làm việc

Liên quan đến việc tài xế bị áp giải về đồn công an do phản đối BOT Cai Lậy, mới đây công an của huyện này đã trả lại giấy phép lái xe và yêu cầu anh này ngày 5.1.2018 tiếp tục có mặt ở công an huyện Cai Lậy để làm việc.

Ngày 30.12, tài xế Trịnh Hồng Phương (50 tuổi) ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết cách đây 2 hôm Cảnh sát điều tra của công an huyện Cai Lậy đã đến công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương trả lại giấy phép lái xe (GPLX) cho anh. Công an huyện Cai Lậy mời tài xế Phương lên làm việc Tài xế Phương bị áp giải đưa về đồn công an hôm 30.11. Tài xế Phương cho biết, ngoài việc trả lại GPLX, điều tra viên còn gửi cho anh giấy mời của công an huyện Cai Lậy với nội dung: Đúng 9h ngày 5.1.2018 anh Phương đến công an huyện Cai Lậy để trả lời một số việc liên quan đến vụ gây rối trật tự ở trạm thu phí BOT Cai Lậy vào ngày 30.11. Trước đó ngày 30.11, trạm thu phí tuyến tránh thị xã Cai Lậy đã hoạt động trở lại sau hơn 3 tháng tạm ngưng. Chiều ngày 30.11 tài xế Phương đã dùng tiền lẻ mua vé qua trạm, yêu cầu nhân viên trả lại 100 đồng. Hai bên đôi co dẫn tới ách tắc giao thông, CSGT có mặt và yêu cầu tài xế Phương xuất trình giấy tờ. Nhưng sau đó tài xế Phương bị CSGT giữ giấy phép lái xe mà không lập biên bản nên anh phương cùng nhiều tài xế khác tìm Đại tá Trần Hoài Bảo - Trưởng phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang để làm rõ vấn đề và đòi lại GPLX. Tiếp đó anh Phương đã bị cảnh sát cơ động áp giải đưa về trụ sở Công an huyện Cai Lậy trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Tối cùng ngày hôm đó, tài xế Phương được cho về nhà. Từ đó tới nay anh Phương nhiều lần bị công an mời lên làm việc. BOT Cai Lậy: Sau quyết định của Thủ tướng, dân đổ ra đường ăn mừng. Clip: Vnexpress

