"Đại gia" trốn truy nã cùng đồng phạm buôn hàng chục kg ma túy

Đặng Huy Tiến - "đại gia" trốn quyết định truy nã đặc biệt cùng 14 đồng phạm đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an vừa có thông tin bước đầu về kết quả điều tra vụ án Nguyễn Sỹ Công cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn gồm nhiều loại ma túy khác nhau, có nhiều người từ các tỉnh, thành phố tham gia, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Phạm Minh Tuấn (44 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xác định là kẻ cầm đầu.

Trong số này, nghi phạm bị bắt gần đây nhất là Đặng Huy Tiến (57 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM). Chiều 3.12.2017, Tiến bị Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt giữ theo quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Đáng chú ý, kẻ trốn truy nã này tạo vỏ bọc “đại gia”, là giám đốc công ty và sử dụng ôtô đắt tiền.

"Đại gia" Đặng Huy Tiến.

Ngoài Nguyễn Sỹ Công, Phạm Minh Tuấn và Đặng Huy Tiến, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng Quân, Lưu Hoàng Linh, Vũ Thị Phương Thanh, Phạm Quốc Hưng (cùng trú tại Hà Nội), Lê Đình Thanh Trúc, Đỗ Quy Sắc (trú tại TP.HCM), Nguyễn Minh Vũ (trú tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Hồng Nhạn (trú tại tỉnh Khánh Hòa), Hứa Thị Ngọc (trú tại tỉnh Lạng Sơn), Trần Thanh Trung (trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cùng với đó, có các bị can Lưu Hoàng Linh, Trần Thanh Trung, Đỗ Quy Sắc đang bị tạm giam trong vụ án khác. Hai bị can Trần Tuấn Anh và Mai Thị Hoa bị truy nã. Cơ quan điều tra cũng đã có đủ căn cứ khởi tố bị can đối với Ngô Quốc Quý (31 tuổi, trú tại TP.HCM), nhưng Quý hiện đã bị khởi tố trong vụ án ma túy khác.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 22h ngày 12.9.2016, tại ga Nam Định, tổ công tác Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phát hiện nghi vấn và kiểm tra 1 xe taxi đang dừng đỗ.

Trên xe có một người khách (là Nguyễn Sỹ Công), mang theo một chiếc vali màu xanh. Bên trong chiếc vali có 28 túi nylon đựng các chất tinh thể màu trắng, và qua đấu tranh Công khai nhận là ma túy đá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Quân, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Nhạn và Lê Đình Thanh Trúc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cuối tháng 9.2016, công an bắt, khám xét khẩn cấp Vũ Thị Phương Thanh, thu giữ 4 gói ma túy “đá”.

Cơ quan điều tra xác định, Đặng Huy Tiến nhiều lần mua ma túy “đá” về bán cho Phạm Minh Tuấn và nhiều người khác. Khi có nhiều tiền, tháng 7.2017, Tiến thành lập Công ty truyền thông liên kết kinh doanh (trụ sở tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Khác với những người trốn truy nã khác, Tiến luôn ăn mặc chỉn chu như một doanh nhân thành đạt. Đáng chú ý, Tiến thường sử dụng ôtô đắt tiền khi di chuyển.

Quá trình bắt giữ, khám xét nơi ở của Tiến, cơ quan công an thu giữ ôtô Lexus, Camry và Nissan cùng nhiều biển số giả. Đặc biệt, trong phòng ngủ của Tiến tàng trữ số lượng lớn đồ chơi tình dục và thuốc kích dục.

Kết thúc điều tra vụ án, cơ quan điều tra làm rõ đường dây này đã mua bán tổng số hơn 60kg ma túy, rồi chia nhỏ để phân phối cho các đại lý cấp dưới trên địa bàn các tỉnh phía Nam.