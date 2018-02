Dự báo thời tiết khắp cả nước 5 ngày tới, liệu miền Bắc còn rét?

Trong 5 ngày tới, thời tiết khắp cả nước đều đẹp lên, đặc biệt tại miền Bắc, trời hửng nắng dần và tạnh ráo.

Do chịu tác động của không khí lạnh, toàn miền Bắc đang tiếp tục trải qua những ngày rét đậm, rét hại diện rộng. So với hôm qua, chiều nay nền nhiệt tại miền Bắc đã giảm từ 1-4 độ C, cao nhất tại Hà Nội ở mức 15-17 độ C, riêng các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu vẫn ấm 18-21 độ.

5 ngày tới, khắp cả nước đều trên đà tăng nhiệt.

Trong đêm nay, tại Hà Nội sẽ rét 12-14 độ C, các tỉnh trung du rét 10-11 độ C, TP Lạng Sơn rét 7 độ, vùng núi rét 8-9 độ, vùng núi cao rét dưới 5 độ. Mưa nhỏ chỉ diễn ra rải rác, chủ yếu ở khu vực ven biển Bắc Bộ.

Hình thái rét đậm còn duy trì tại Bắc Bộ đến hết ngày mai, thậm chí Hà Nội có thể rét 13 độ ban ngày. Từ thứ 3 (13.2), trời tăng nhiệt nhanh trở lại, thêm 2-3 độ, cao nhất tại Hà Nội lên mức 16 độ C, TP Lạng Sơn từ 11 lên 13 độ.

Từ ngày 29 đến mùng 1 Tết (14-16.2), trời miền Bắc sẽ ấm hơn thấy rõ khi nhiệt độ tăng mạnh từ 5-7 độ, trời tạnh ráo. Cụ thể, Hà Nội tăng từ 16 lên 21 độ C vào ngày 14.2 và tiếp tục ấm lên 23 độ trong ngày đầu tiên của năm mới; TP Lạng Sơn tăng 7 độ, lên 20 độ trong ngày 29 Tết và ấm 24 độ trong ngày mùng 1 Tết.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ, từ 28 Tết trời sẽ chuyển ấm, nhiệt độ ban ngày dọc từ Lào Cai, Điện Biên, Sơn La... 25-29 độ C, thậm chí vào ngày mùng 1 Tết, tại Điện Biên có thể nắng 30-31 độ C.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, trong đó Thanh Hoá - Quảng Bình rét 12-15 độ, Quảng Trị - Thừa Thiên Huế rét 14-17 độ.

Sang ngày mai, các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục rét 15-18 độ, khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế ấm 19-22 độ.

Từ thứ 3 (13.2), dọc khắp từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế trời sẽ ấm nhanh, tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức 19-21 độ C. Từ 29 đến mùng 1 Tết, nhiệt độ tiếp tục nhích dần lên mức 23-28 độ C.

TP Đà Nẵng trong 2 ngày đầu tuần se lạnh, có lúc có mưa nhỏ, cao nhất ở mức 23 độ C, đêm rét 18-19 độ. Từ 29 Tết, trời ấm nhanh lên 27 độ và duy trì mức nhiệt này trong ít nhất 3 ngày.

Từ Quy Nhơn vào đến Bình Thuận, trời có lúc có mưa song nhiệt độ ban ngày dễ chịu ở mức 27-29 độ C trong suốt 5 ngày tới.

Tại Tây Nguyên, trong 2 ngày đầu tuần trời vẫn tiếp tục se lạnh 22-27 độ C, đêm rét 15-18 độ, riêng Lâm Đồng rét 9-11 độ C. Từ 28 Tết, trời sẽ tăng nhiệt dần, Lâm Đồng ngày ấm 27-28 độ, các nơi khác từ 26-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ trong 5 ngày tới có xu hướng tăng nhiệt dần, đầu tuần 30-31 độ nhưng từ 29 Tết sẽ tăng lên mức 32-33 độ C, mưa rào và dông sẽ xuất hiện tại nhiều tỉnh ven biển.

>> Xem thêm:

Có thể xuất hiện bão số 2 trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Clip: VOVTV