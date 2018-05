Hai thanh niên ngang nhiên vào chùa khênh trộm hòm tiền công đức

Sáng sớm, 2 thanh niên táo tợn vào chùa Hồng Phúc (Nghệ An) bê trộm hòm công đức lấy tiền.

Ngày 17-5, thông tin từ ông Nguyễn Đình Thông, Trường công an xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã mới xảy ra vụ việc hai thanh niên vào chùa Hồng Phúc lấy trộm hòm công đức. Hiện vụ trộm đã được công an xã lập biên bản và báo cáo lên công an huyện Nghi Lộc.

Trước đó, thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 20 phút ngày 13-5, tại chùa Hồng Phúc, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Theo hình ảnh camera giám sát tại chùa ghi lại, có 2 thanh niên đi vào chùa. Sau khi quan sát không thấy ai, 2 thanh niên trên đã khiêng hòm công đức ra khỏi khuôn viên của nhà chùa để lấy tiền.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, nhà chùa mới phát hiện ra chiếc hòm công đức bị mất nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Chiếc hòm công đức sau đó được tìm thấy ở phía Tây Nam của nhà chùa trong tình trạng bị cạy phá, số tiền bên trong đã bị lấy hết. Được biết, nhà chùa này trước đây đã có 4-5 lần bị các tên trộm "viếng thăm" và lấy đi nhiều tài sản.

Hiện vụ trộm đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.