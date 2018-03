Hành trình truy tìm kẻ hiếp dâm có hình xăm bông hồng

Lấy lời khai của bị hại, có một chi tiết mà Trung tá Lê Tiến Dũng và các đồng nghiệp đặc biệt quan tâm đó là hung thủ có hình xăm bông hồng trên ngực.

Chiều cuối năm, đơn vị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long vui mừng đón nhận danh hiệu "Lá cờ đầu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017" do Bộ Công an trao tặng.

Thành tích này là thành quả của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác phòng ngừa cũng như đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong suốt năm qua.

Trung tá Lê Tiến Dũng - Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân - cho biết: Trong năm, đơn vị đã đấu tranh làm rõ 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Trong đó, vụ án mà anh có nhiều kỷ niệm nhất là vụ cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em xảy ra tại phường 3 (TP.Vĩnh Long) vì anh là một trong những người trực tiếp tham gia truy tìm, bắt giữ, buộc hung thủ phải cúi đầu nhận tội.

Ngày 16.9.2017, tại khu nhà ở Ngọc Vân (phường 3, TP.Vĩnh Long) xảy ra một vụ cướp tài sản và hiếp dâm một cháu gái 9 tuổi. Vụ án chấn động, gây hoang mang trong dư luận nhân dân vì tính manh động và táo bạo của kẻ thủ ác.

Sau gần một tháng điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc, bắt được thủ phạm đưa ra xử lý trước pháp luật.

Thắng lợi này một lần nữa khẳng định thương hiệu “Quả đấm thép” của lực lượng cảnh sát hình sự trong đấu tranh với “cái ác, cái xấu”, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Rạng sáng 16.9.2017, nhận tin báo của chị T (mẹ của cháu bé bị hại), lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu.

Thời điểm này, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh - cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Qua lời khai của bị hại và dấu vết hiện trường để lại cho thấy, đêm hôm đó chị T đi vắng, trong nhà chỉ có 2 bé gái (một cháu 9 tuổi, một cháu 7 tuổi).

Đối tượng đã lợi dụng đêm khuya dùng dụng cụ cắt cửa sổ căn hộ của chị T đột nhập vào trong khống chế các cháu, buộc mở tủ để hắn lấy sợi dây chuyền vàng, 4 mặt dây chuyền cùng 1 điện thoại và 1 máy tính xách tay (ước tổng giá trị khoảng 8 triệu đồng). Sau đó, đối tượng còn dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu lớn (9 tuổi) rồi mới tẩu thoát.

Bước đầu triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu được một số dấu vết quan trọng liên quan đến đối tượng cho thấy có nhiều khả năng thủ phạm gây ra vụ án này chỉ có một người.

Tuy nhiên, thời điểm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội vào đêm khuya, bị hại là trẻ em nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tính chất phức tạp, gây hoang mang dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo xác lập chuyên án để khẩn trương điều tra, làm rõ.

Trung tá Lê Tiến Dũng được phân công trực tiếp triển khai các mũi trinh sát, điều tra vụ án. Quá trình lấy lời khai của bị hại có một chi tiết mà Trung tá Lê Tiến Dũng và các đồng nghiệp đặc biệt quan tâm đó là hung thủ có vết xăm hình bông hồng trên ngực.

Một cuộc hội ý nhanh giữa BCĐ chuyên án và các trinh sát được tổ chức ngay sau đó. Trên cơ sở phân tích, nhận định về hành vi, phương thức hoạt động phạm tội của đối tượng và đặc điểm nhận dạng hình xăm bông hồng trên ngực, Ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tập trung rà soát hàng chục đối tượng nghi vấn tại địa phương.

Nhờ trước đó lực lượng cảnh sát hình sự chủ động làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng nên chỉ sau một ngày rà soát, truy tìm, các trinh sát đã tìm được “chủ nhân” của chiếc bông hồng xăm trên ngực là Võ Văn Đặng (SN 1981, ngụ đường Nguyễn Văn Bé, phường 1, TP.Vĩnh Long).

Đây là đối tượng từng có một tiền án 12 năm tù giam về tội “Giết người”, ra tù vào tháng 7.2010, không nghề nghiệp ổn định.

Đêm 17.9.2017, lúc lực lượng làm nhiệm vụ đến mời Đặng về cơ quan để điều tra, làm rõ, đối tượng này đang ung dung ở tại nhà, không hề tỏ vẻ lo lắng.

Khi làm việc với cán bộ điều tra, Đặng luôn lầm lì, không hợp tác và phủ nhận mọi việc. Mãi đến khi cán bộ điều tra hỏi đến hình xăm trên ngực thì đối tượng này mới thoáng nhíu mày, hơi chần chừ, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh tiếp tục lầm lì không nhận tội.

Cử chỉ đó của Đặng không qua được mắt của cán bộ điều tra giàu kinh nghiệm, giúp các anh mạnh dạn đề xuất khởi tố vụ án, tiến hành các bước điều tra tiếp theo.

Sau khi hoàn tất thủ tục ghi lời khai ban đầu, Đặng được cho về, nhưng đặc điểm “hình xăm bông hồng” trên ngực và một thoáng nhíu mày của hắn đã khẳng định chính y là đối tượng mà các anh cần tìm.

Do vậy, các trinh sát được phân công ngày đêm luôn giám sát di biến động của đối tượng này, nhằm phòng ngừa trường hợp y bỏ trốn khỏi địa phương trong khi chờ Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện các bước điều tra tiếp theo, củng cố chứng cứ buộc tội.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng gửi các mẫu trưng cầu giám định về Viện Giám định pháp y quốc gia (Hà Nội) bao gồm dấu vân tay, vân chân và mẫu tinh dịch thu tại hiện trường với mẫu so sánh.

Kết quả giám định ADN trong mẫu tinh dịch trùng khớp với ADN của Đặng. Kết quả này đã buộc Đặng không còn tỏ vẻ lầm lì, ngoan cố chối tội khi Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt khẩn cấp ngay trong ngày nhận được kết quả giám định (10.10.2017).

Võ Văn Đặng chỉ nơi y đã đột nhập vào nhà trong buổi thực nghiệm điều tra vụ án.

Tuy nhiên, với bản tính của một tên côn đồ đã từng phạm tội giết người, khi về đến cơ quan công an, Đặng tiếp tục không hợp tác, một mực chối quanh. Phải mất một ngày đấu tranh vất vả cùng với việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến sáng hôm sau (11.10.2017), Đặng phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ án kết thúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã hoàn tất thủ tục điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Võ Văn Đặng về 2 tội danh “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm trẻ em” theo Điều 133 và 112 của Bộ luật Hình sự.

Trung tá Lê Tiến Dũng cho biết, hình xăm bông hồng trên ngực là chi tiết quan trọng giúp các trinh sát nhận dạng và tìm ra hung thủ nhưng kết quả giám định ADN mới là chứng cứ cốt lõi buộc Đặng không thể chối cãi.

Trong vụ án này, các trinh sát nhanh chóng tìm ra đối tượng từ mô tả nhận dạng trong một thời gian rất ngắn là do trước đó các đơn vị chuyên trách Công an tỉnh và công an các địa phương đã làm tốt công tác quản lý đối tượng, địa bàn.

Do vậy, khi cần gọi hỏi hoặc tìm kiếm đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng xác định ngay, không để đối tượng có thời gian lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra khám phá án.

(Ghi theo lời kể của Trung tá Lê Tiến Dũng - Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long)

