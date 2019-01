Khởi tố 3 người tham gia vụ nổ súng, dùng hung khí đâm nhau

Ngày 1.1, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho hay đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Anh Tú (33 tuổi) về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Hồ Viết Công (26 tuổi) về hành vi Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Trương Quang An (41 tuổi) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Một nạn nhân bị đâm trong vụ hỗn chiến. Ảnh: Gia đình cung cấp Buổi tối gần 1 tháng trước, Lê Anh Tuấn (33 tuổi) tổ chức bữa tiệc tại nhà hàng ở phường Hưng Dũng (TP.Vinh), mời nhóm bạn hơn chục người đến dự. Khi đang nhậu, Tú và Phạm Trung Hiếu (27 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Bất ngờ, Tú rút khẩu súng ra dọa bắn Hiếu. Lúc này, Công ngồi cùng mâm xông vào can ngăn, giằng lại khẩu súng và bắn 5 phát lên trần nhà khiến nhiều người có mặt tại quán chạy tán loạn. Để xóa dấu vết, nhóm người tham gia bữa tiệc của Tuấn cùng nhặt vỏ đạn, xóa dữ liệu camera an ninh của nhà hàng. Dọn dẹp xong, họ hẹn nhau đến một quán cà phê ở xã Nghi Phú, TP.Vinh, để giảng hòa. Tuy nhiên, tại đây hai nhóm này tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, An dùng kéo đâm Lê Anh Tuấn trọng thương. Thấy Tuấn bị đâm, Công liền nhảy vào đâm An. Giữa lúc đó, hai người đàn ông khác (chưa rõ danh tính) dùng súng bắn nhiều phát vào đám đông làm hai người đứng xem trúng đạn lạc, bị thương nhẹ. Nhận được tin báo, Công an TP.Vinh vào cuộc truy tìm, bắt giữ Hồ Viết Công và Nguyễn Anh Tú. Những người còn lại bỏ trốn. Nhà chức trách xác định thương tích của Lê Anh Tuấn là 12%, Trương Quan An bị thương 26%.

Theo Nam An (Zing)

