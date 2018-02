Lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc vì... cần tiền tiêu Tết

Các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu Tết nên đã tìm cách lừa bán 1 thiếu nữ sang Trung Quốc.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: M.T)

Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Lầu huyện Mường Khương tổ chức giải cứu thành công 1 thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc.

Trước đó, ngày 12.2, Công an huyện Bắc Hà nhận được tin trình báo của gia đình em Hảng Thị G (SN 2002, trú tại thôn Pả Chư Tỷ, xã Lùng Phình) bỏ nhà đi từ ngày 6.2. Gia đình đã hỏi khắp nơi nhưng không ai biết em G đi đâu.

Sau đó, gia đình em G bất ngờ nhận được 1 cuộc điện thoại thông báo G đã bị lừa bán sang Trung Quốc và hiện nay đang ở khu vực biên giới giáp ranh với thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương.

Thấy gia đình nạn nhân hoang mang, lo lắng, đối tượng này đã yêu cầu gia đình phải mang tiền đến chuộc, “giao dịch” như thế nào sẽ được thông báo cụ thể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Hà phối hợp với Đồn Biên phòng Bản Lầu nhanh chóng tiến hành điều tra, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, Công an huyện Bắc Hà và lực lượng chức năng đã giải cứu thành công đưa G về địa phương an toàn.

Tiếp tục mở rộng điều tra cũng như lấy lời khai từ nạn nhân, cùng ngày, cơ quan công an đã đã triệu tập khẩn cấp 3 đôi tượng bao gồm: Cư Seo Mùa (SN 2001), Sùng Seo Chú (SN 1999) cùng trú tại thôn Sín Chải, xã Quan Thần Sán, huyện Si Ma Cai và Vàng Seo Dì (SN 1996) trú tại thôn Sán Cố Sủ, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, các đối đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do dịp Tết Nguyên đán sắp đến lại cần tiền tiêu xài nên Mùa, Chú và Dì đã bàn nhau lên kế hoạch lừa G sang Trung Quốc bán.

Hiện Công an huyện Bắc Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

