Tài xế đòi lại tiền vé tháng ở BOT Ninh An

Các tài xế dừng xe ngay trạm thu phí để đòi tiền vé tháng khiến giao thông tắc nghẽn, buộc BOT Ninh An phải xả trạm 2 lần trong buổi sáng 2.1.

Tài xế Sáu, chạy xe tuyến Nha Trang - Đắk Lắk, dừng ôtô ngay trạm đòi tiền vé tháng. Ảnh: An Bình

Theo An Bình (Zing)

Tag: trạm BOT Ninh An, BOT Ninh An, BOT Ninh An xả trạm, tài xế dùng tiền lẻ, giao thông tắc nghẽn vì tài xế dùng tiền lẻ, Khánh Hòa