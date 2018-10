Vì sao 100 cảnh sát vây bắt kẻ ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ trong nhà?

Sự kiện: Đối tượng cố thủ bị gần 100 cảnh sát bao vây ở Nghệ An

(Dân Việt) Trong 3 quả lựu đạn thu giữ tại nhà kẻ liều lĩnh cố thủ trong nhà gần 14 giờ đồng hồ, công an xác định chỉ có 1 quả lựu đạn thật.

Như Dân Việt đã đưa tin: Vào lúc 23h30 đêm 1.10, đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1985) - người ôm vũ khí nóng cố thủ suốt 14 giờ tại ngôi nhà số 128, đường Hồng Bàng, TP.Vinh (Nghệ An) đã bị bắt.

Lê Ngọc Sơn. Nguồn: PLO

Theo PLO: Đến gần 2h sáng nay (2.10), cơ quan Công an TP.Vinh cùng cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám xét hiện trường vụ Lê Ngọc Sơn (quê Hà Tĩnh, trú ở số nhà 128 đường Hồng Bàng, TP.Vinh) ôm lựu đạn tự thủ 14 giờ đồng hồ trên tầng hai căn nhà.

Trước khi khám xét nhà, cảnh sát phải đưa thiết bị dò mìn và chó nghiệp vụ đến hiện trường dò xem có gài mìn và chất lạ hay không. Sau đó, căn nhà nơi Sơn cố thủ được đóng điện trở lại để bắt đầu khám nghiệm.

Khi khám nghiệm, ngoài cơ quan chức năng, trong nhà có bố đẻ của Sơn, chị gái Sơn và bạn gái của Sơn.

Quá trình khám nghiệm, công an thu giữ được 3 quả lựu đạn (trong đó có 2 quả giả) và một số vật chứng liên quan. Căn nhà có mặt tiền kinh doanh hàng thời trang, hàng Thái Lan, bên trong nhà, tủ kệ dùng để trưng bày đồ áo vẫn nguyên vẹn ngay ngắn.

Trước đó, lúc 23h40 đêm 1.10, sau khi trinh sát áp sát tứ phía và ra tối hậu thư “cho 10 phút suy nghĩ ra đầu hàng nếu không ra sẽ sử dụng biện pháp mạnh” thì Sơn tự bỏ vũ khí và bước từ tầng hai xuống tầng một và bị bắt giữ.

Theo nhiều người dân, Sơn tự đi từ tầng hai xuống tầng một, khi ra trước nhà có rảy chân cho đỡ mỏi và khi bị dẫn lên xe thùng miệng Sơn vẫn ngáp ngáp, hai chân giật mạnh. Những người hàng xóm cho biết, bình thường Sơn không hung dữ.

Các cán bộ công an cho biết, không sử dụng biện pháp mạnh, không “bắn bỏ” mà phải chờ tới 14 tiếng đồng hồ bởi “họ cũng là con người” và phải có thời gian để giãn tâm lý ra, suy nghĩ lại...

“Chúng tôi đã bao vây tứ phía, áp sát vào tận nơi rồi, không còn cửa nào nữa buộc Sơn phải đầu hàng thôi, nếu không thì mới nổ súng và Sơn đầu hàng” - một cán bộ công an cho biết.

Trước khi cố thủ trong nhà, Sơn có gọi hai người bạn đến. Đến 16h chiều 1.10, hai người bạn của Sơn mới xin ra khỏi căn nhà trên và giao nộp 2 quả lựu đạn. Còn Sơn tiếp tục cố thủ trong nhà cho đến khi bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng triển khai xung quanh ngôi nhà đối tượng Lê Ngọc Sơn cố thủ. Nguồn: TTXVN

Trước đó, ngày 24.9, Sơn có hành vi đã lấy kiếm chặt vào chiếc xe hơi hiệu Audi. Theo định giá tài sản hư hỏng là trên 50 triệu đồng.

Trưa 1.10, cơ quan Công an TP.Vinh cùng lực lượng chức năng thực hiện việc bắt nghi can Sơn đang ở trong căn nhà ở đường Hồng Bàng (TP.Vinh). Nghi can Sơn có hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản” đã mang theo vũ khí nóng đã chống lực lượng thi hành công vụ và cố thủ trong căn nhà.

Khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã được huy động đến để bao vây, phong tỏa đường, tiến hành siết chặt, bắt nghi can, 6 lính bắn tỉa được bố trí trên các căn nhà cao tầng gần nơi Sơn cố thủ.

Cảnh sát trên nóc tòa nhà chung cư cao gần 20 tầng. Nguồn: VNE

Nguồn: VNE

Quá trình vây bắt Sơn, công an phải chốt chặn hai đầu con đường Hồng Bàng và yêu cầu những gia đình ở gần nhà Sơn rời xa hiện trường để đảm bảo an toàn.

Sơn có tiền án vì liên quan đến ma túy và vừa mãn hạn tù về nhà.