Vụ bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm: Nạn nhân suýt bị chết cháy

Vụ bé gái 10 tuổi bị hiếp dâm: Nạn nhân suýt bị chết cháy

Theo lời kể của mẹ bé gái 10 tuổi ở Hòa Bình bị hiếp dâm, lúc bà nội và một người hàng xóm chạy đến hiện trường thì nhìn thấy bé đang bị trói tay vùi trong đống lá cây keo khô, bên cạnh là đống lửa đang cháy, nếu không lên kịp rất có khả năng cháu bé sẽ bị thiêu cháy.

Bé gái B.T.M.T đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng 23h ngày 9.2, Khoa Phẫu thuật thần kinh và U bướu của bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nữ B.T.M.T (SN 2008, trú ở xã Bảo Hiệu, Yên Thủy,Hòa Bình). Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh chậm, tinh thần bị hoảng loạn, chóng mặt, đau đầu nhiều, buồn nôn nhưng không nôn, đau nhiều vùng cổ, sưng lề bầm tím xây xước khắp vùng mặt, sưng lề nhiều vùng thái dương trái, chấn thương sọ não, bị bầm tím trầy xước phần ngoài bộ phận sinh dục.

Chiều 11.2, Khoa Phẫu thuật thần kinh và U bướu đã chuyển bệnh nhân B.T.M.T sang Khoa Sản để thăm khám, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn bị hoảng loạn, sợ hãi không phối hợp khám. Vì vậy, bác sĩ chưa có kết luận chính thức bên trong bộ phận sinh dục của bệnh nhân.

Mẹ của nạn nhân B.T.M.T kể lại, chiều 9.2, con gái chị cùng bà nội lên đồi gần nhà làm cỏ, hai bà cháu gặp Bùi Văn Huỳnh (SN 1983) là người gần nhà, đã có vợ, chưa có con; sau đó, Bùi Văn Huỳnh đã rủ cháu gái lên đồi hái rau.

Mãi không thấy cháu về, bà nội gọi cũng không thấy cháu trả lời và tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Sau đó thấy phía xa có một đám khói nhỏ nên bà và một người khác ở cùng xóm chạy đến kiểm tra, khi lên đến nơi thì hoảng hốt nhìn thấy cháu B.T.M.T bị vùi trong một đống lá keo khô gần với đống lửa, trên người không có quần áo, chân tay bị trói, mặt và đầu của cháu bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

“Khi cháu được bố và chú đưa đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Yên Thủy thì cháu bị ngất. Nếu bà nội không lên kịp thì cháu đã bị cháy trong đống lá keo khô rồi” - mẹ nạn nhân nghẹn ngào kể lại.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 9.2, Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) đã huy động 70 chiến sĩ công an trong đơn vị, Công an xã Bảo Hiệu, xã Hữu Lợi, lực lượng dân quân và quần chúng nhân dân tiến hành rà soát, xác minh, truy tìm Bùi Văn Huỳnh - đối tượng bị nghi là đã có hành vi hiếp dâm bé gái nói trên.

Đến 20h30 cùng ngày, Công an huyện Yên Thuỷ đã bắt được đối tượng Bùi Văn Huỳnh trong quá trình lẩn trốn về nhà mẹ đẻ tại xóm Đôi, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thuỷ.

Quá trình đấu tranh ban đầu, đối tượng Bùi Văn Huỳnh khai nhận vào khoảng 15h ngày 9.2, Bùi Văn Huỳnh đi chăn thả bò tại khu vực đồi Lộc thuộc xóm Đầm, xã Bảo Hiệu thì gặp cháu B.T.M.T nên rủ đi lên đồi hái rau và dùng vũ lực đánh đập, đe doạ thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Công an huyện Yên Thuỷ đã bàn giao đối tượng cho Phòng PC45 Công an tỉnh Hoà Bình điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

