Video: Phì cười cảnh say rượu bị “vô hiệu cơ bắp” chống xe không nổi

(Dân Việt) Cảnh người đàn ông say rượu khiến chân mềm như bún đến nỗi chống xe không nổi và ngã xuống đường khiến nhiều người vừa buồn cười vừa trách người này.

Video người đàn ông đi xe máy bị say rượu khiến chân mềm như bún.

Một người đàn ông đang chạy xe môtô ở nước ngoài rồi từ từ ngã xuống đường do chống chân không nổi. Sau đó anh này còn cố vùng dậy để dựng xe lên nhưng rất yếu ớt.

Theo thông tin từ video thì do người này đã say rượu. Chất men có lẽ đã ngấm vào cơ thể khiến anh không thể điều khiển được cơ bắp như bình thường nữa. Cũng may là đường đi vắng vẻ và không bị chiếc xe nào lao vào.

Người xem không khỏi phì cười. Việc uống nhiều rượu khi lái xe rất nguy hiểm và nếu vượt quá nồng độ cồn cho phép sẽ bị nghiêm cấm ở nhiều nơi, trong đó có ở Việt Nam. Tốt nhất khi uống rượu bia bạn không nên điều khiển xe.