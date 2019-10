Thêm 6 thủ tục hành chính của Bộ Y tế tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

(Dân Việt) Từ ngày 1/10/2019, 6 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế liên quan đến an toàn thực phẩm, môi trường y tế sẽ được thí điểm thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), trong đó 2 thủ tục thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, 4 lĩnh vực thuộc môi trường y tế.

Trong đó, 2 thủ tục thuộc Cục An toàn thực phẩm chủ trì gồm: Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), thời gian qua, Bộ Y tế cùng với các cơ quan chức năng đã xây dựng, hoàn thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để kết nối liên thông với Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và môi trường y tế.

Bốn thủ tục thuộc Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì gồm: Cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng; cấp phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu do thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp.

Sau quá trình vận hành kiểm thử, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp… Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan thực hiện thí điểm 6 thủ tục mới nêu trên từ ngày 1/10/2019.

Quá trình thực hiện thí điểm sẽ chấp nhận song song cả giấy phép/thông báo bằng bản điện tử (qua Cổng thông tin một cửa quốc gia) và bản giấy.

Theo báo cáo tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban 1899 vào cuối tháng 7 vừa qua, trong 61 thủ tục của các bộ, ngành phải kết nối NSW trong năm 2019, Bộ Y tế có 24 thủ tục.

Những tháng đầu năm nay, Bộ kết nối được 4 thủ tục và phối hợp với Cơ quan Thường trực Ủy ban 1899 tổ chức kiểm thử đối với 6 thủ tục.