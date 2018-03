Gia Lai: Thanh niên "chấn động não" sau khi ở trụ sở công an huyện

(Dân Việt) Lúc đến trụ sở công an trình báo, thanh niên khỏe mạnh nhưng sau đó lại bất tỉnh, gục trên bàn và được bệnh viện kết luận là bị "chấn động não". Sự việc xảy ra tại huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai.

Bị “chấn động não” sau khi ở trụ sở công an

Nhiều ngày qua, ông Nguyễn Định (44 tuổi, xã Ia Le, huyện Chư Pứh, Gia Lai) liên tục gửi đơn trình báo và tố giác đến các cơ quan công an, Viện kiểm sát, Thanh tra tỉnh Gia Lai đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật của một số cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Chư Pứh vì có dấu hiệu “giữ người, đánh đập làm cho con trai ông bị chấn động não”.

Theo trình bày của ông Định, khoảng 21h ngày 28.2, anh Nguyễn Công Chí (21 tuổi, con trai ông Định) chở bạn gái tên Trần Thị Thu Nhi (xã Ia Phang) đi chơi. Tiếp đó, Chí bị 2 cán bộ Công an thị trấn Nhơn Hòa dừng xe, kiểm tra giấy tờ và giữ giấy tờ xe nhưng không lập biên bản tại chỗ mà yêu cầu về trụ sở công an thị trấn làm việc.

Chí ngồi gục tại bàn làm việc trụ sở công an huyện (ảnh người nhà cung cấp)

Theo đơn trình bày, thời điểm đó anh Chí cho rằng việc 2 chiến sỹ công an thu giấy tờ nhưng không lập biên bản là trái quy định nên chở chị Nhi đến trụ sở Công an huyện Chư Pứh báo cáo sự việc.

Ban đầu, anh Chí báo cáo bằng miệng nhưng cán bộ công an tên Sơn không đồng ý, yêu cầu phải lập biên bản. Sau đó, cán bộ công an tên Sơn yêu cầu Chí ký vào nhưng Chí không ký, nói ngày mai sẽ làm đơn trình báo rồi đến nộp.

Theo ông Định, do Chí không chịu ký vào văn bản nên bị cán bộ công an tên Sơn đóng cửa đánh bất tỉnh, ngồi gục trên bàn. Đã vậy, con trai ông không được đưa đi cấp cứu kịp thời, mãi đến 0h30 ngày 1.3 mới cho đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua chuẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai kết luận: Nguyễn Công Chí bị “chấn động não”.

Chị Nhi – người chứng kiến sự việc cho biết: “Lúc anh Chí không chịu ký vào biên bản, anh công an tên Sơn quát rồi đóng cửa đánh vào đầu anh Chí. Thấy vậy tôi hét lên, lấy điện thoại gọi ba anh Chí đến can thiệp”.

Ông Nguyễn Định đề nghị các cơ quan ban ngành điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an nói “không đánh”

Ngày 6.3, PV Dân Việt đã có buổi làm việc Công an huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai. Đại tá Đậu Văn Minh - Trưởng Công an huyện Chư Pưh cho biết: "Đến thời điểm này, Công an huyện chưa nhận được đơn tố cáo nào từ người dân. Sự việc ban đầu tôi cũng có biết, tối hôm xảy ra sự việc tôi cũng có mặt ở cơ quan. Lúc nghe tiếng ồn ào, tôi đã đến phòng trực và thấy Chí ngồi ngục đầu trên bàn, nghe người nhà nói là bị công an đánh. Ban đầu chưa biết sự việc như thế nào, trước tiên tôi yêu cầu cho người lái xe đưa Chí đi cấp cứu".

Theo đại tá Minh, thời điểm trực ban đêm hôm đó có Thiếu tá Nguyễn Quang Định và Thiếu úy Nguyễn Thiên Sơn. Sau sự việc xảy ra, hai cán bộ này giải trình, nói “không có việc đánh người”. Hiện vụ việc công an huyện sẽ cho xác minh làm rõ và báo cáo cụ thể bằng văn bản, nếu có sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm. Đến giờ chưa thể khẳng định có đánh hay không.

Giấy ra viện được chuẩn đoán "chấn động não"

Liên quan đến vụ việc thu giấy tờ xe nhưng không lập biên bản, Thiếu tá Tô Ninh Anh – Trưởng Công an thị trấn Nhơn Hòa cho biết: Lý do không lập biên bản tại chỗ vì lúc đó 2 cán bộ Tổ tuần tra không mang theo biên bản và việc yêu cầu về trụ sở giải quyết là đúng quy định.

Theo Công an Thị trấn Nhơn Hòa, trước lúc sự việc xảy ra, tổ tuần tra phát hiện Chí điều khiển xe Exciter, có mũ bảo hiểm nhưng không đội mà móc trên xe. Sau khi yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và thu giữ đăng ký xe thì bị Chí dùng lời lẽ xúc phạm tổ tuần tra. "Lúc 2 chiến sỹ tuần tra quay xe đi thì bị Chí hô hoán “công an cướp giấy tờ, đánh dân” khiến anh em tổ tuần tra rất bức xúc" - Thiếu tá Ninh Anh cho biết.

Trước thông tin về việc 2 chiến sỹ công an huyện trực hôm xảy ra sự việc nói "không đánh", ông Nguyễn Định bức xúc nói: “Phía công an nói vậy tôi không chấp nhận được, lúc con tôi vào cơ quan công an trình báo thì khỏe mạnh nhưng sau đó tại sao lại bất tỉnh gục trên bàn, không bị đánh thì còn là gì? Mặt khác, công an đã giữ người trái quy định, lúc vào trình báo là hơn 21h đêm nhưng mãi đến 0h30 phút mới được cơ quan công an cho xe đi cấp cứu”.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ.