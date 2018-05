Nhân viên ngân hàng kể lại việc giúp tướng công an tóm gọn kẻ cướp

Khi đến phòng giao dịch ngân hàng để rút tiền theo lệnh của tên cướp, chị Quy rất nhanh trí, bí mật viết lại tin nhắn cầu cứu ở mặt sau của phiếu rút tiền và đưa cho nhân viên ngân hàng cầu cứu.

Chị Thúy - cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh tại số 88 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh kể lại cho phóng viên giây phút chị Trần Thị Hà Quy (SN 1988, trú tại tổ 9, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) đến rút tiền theo mệnh lệnh tên cướp.

Chị Thúy kể: “Lúc đó là khoảng 7h sáng ngày 9.5, chị Quy đến quầy giao dịch để rút tiền với dáng vẻ mệt mỏi. Trong lúc làm thủ tục, chị Quy đưa cho tôi một tờ giấy ghi số điện thoại di động và nhờ gọi điện cho bố đến nhà có việc. Sau khi nhận mảnh giấy, linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, tôi đi ra khỏi quầy nhờ bảo vệ ngân hàng gọi vào số điện thoại di động chị Quy đưa. Sau đó, tôi quay lại làm việc, tiếp tục làm thủ tục cho chị Quy để tránh tên cướp nghi ngờ”.

Từ tin nhắn, thiếu tướng Trần Công Trường - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ công an) đang có việc ở quê đã cùng các chiến sĩ công an Hà Tĩnh bắt gọn đối tượng Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) đang dùng dao khống chế các cháu mình.

Ngân hàng BIDV nơi chị Quy đến rút tiền theo ép buộc tên cướp.

“Trong lúc chờ người thân đến giải cứu con tin tại nhà, chị Quy vẫn tiếp tục ở lại ngân hàng để giao dịch. Sau khi tên cướp bị khống chế, con tin an toàn, chị Quy mới rời khỏi ngân hàng về nhà” - chị Thúy nói.

Trước đó, như báo Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 3h sáng 9.5, đối tượng Kiên đeo găng tay, mang hung khí, đột nhập vào căn biệt thự của chị Trần Thị Hà Quy (ở đường Tôn Thất Thuyết, thuộc khu đô thị Sông Đà, thành phố Hà Tĩnh) để cướp tài sản. Khi người giúp việc nghe thấy tiếng động, mở cửa, đối tượng cầm 2 con dao dài 20cm khống chế, yêu cầu bà này dẫn lên tầng 2 tiếp tục khống chế chị Quy cùng 2 đứa con và bố chồng. Dù nữ chủ nhà đã đưa tiền và vàng, nhưng tên cướp "chê ít", bắt chị Quy đi ngân hàng rút thêm tiền. Đồng thời, tên cướp đe dọa nếu báo công an, hắn sẽ "xuống tay" với ba con tin. Để đối phó gia chủ báo công an, đối tượng yêu cầu chị Quy vừa đi vừa gọi điện thoại bằng hình thức quay video. Sợ đối tượng manh động, chị Quy buộc phải đến ngân hàng làm thủ tục rút tiền đồng thời mật báo cho người thân và Công an đến giải cứu.