Trộm ở địa bàn quận 3, đâm chết "hiệp sĩ" ở địa bàn quận 10

(Dân Việt) Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng cho rằng thông tin trên mạng nói Công an quận 3 vô trách nhiệm là hoàn toàn bịa đặt. Công an quận 3 đã làm hết trách nhiệm của mình. "Đừng lấy cái đau thương rồi quy kết trách nhiệm cho một đơn vị nào đó rồi "ném đá"", ông Minh nói.

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng nay (15.5), Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tổ chức họp báo tại trụ sở của phòng này (tại đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, quận 1) để thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 "hiệp sĩ" bị đâm thương vong. Gây án trên 2 địa bàn quận khác nhau Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP.HCM) đánh giá vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây mất mát đau thương không chỉ cho gia đình nạn nhân, mà còn là nỗi đau của lãnh đạo UBND và Công an thành phố. Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM trao đổi với báo chí. Ảnh: Hữu Ký Ông cho biết, trước khi đâm chết 2 hiệp sĩ và làm 3 người trọng thương, Tài và Phú định trộm xe ở đường Bắc Hải (quận 10). Tuy nhiên, do chỗ đó có bảo vệ nên chúng phải bỏ cuộc. Khi đến cửa hàng thời trang ở quận 3, Phú dừng xe phía bên kia đường Cách Mạng Tháng 8 (thuộc quận 10) cho Tài qua bẻ khóa. Sau khi đâm ông Hoàng - trưởng nhóm hiệp sĩ, Tài chạy lên xe Phú đang đợi thì một số hiệp sĩ đến sau, xông vào bắt hắn. Tài tiếp tục đâm nhóm này túi bụi. Như vậy, hiện trường vụ án là thuộc quận 10 chứ không phải quận 3. Việc bắt được 2 nghi can là nhiệm vụ của công an, ông Minh khẳng "chúng tôi không lấy cái đau thương làm thành tích cho mình". Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng cho rằng thông tin trên mạng nói Công an quận 3 vô trách nhiệm là hoàn toàn bịa đặt. Công an quận 3 đã làm hết trách nhiệm của mình. "Đừng lấy cái đau thương rồi quy kết trách nhiệm cho một đơn vị nào đó rồi "ném đá"", ông Minh nói. Phải nổ súng để khắc chế nghi can thứ 2 Theo Lao Động: Cơ quan điều tra cho biết, tối 14.5, cảnh sát phải nổ súng trong cuộc vây bắt Tài "mụn" - nghi can đâm chết 2 hiệp sĩ, đâm trọng thương 3 người trên đường Cách Mạng Tháng 8 tối 13.5. Nguyễn Tấn Tài. (Ảnh: Công an cung cấp) Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, chiều 14.5, lực lượng chức năng đã triệu tập nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) về cơ quan điều tra. Tuy nhiên, y phủ nhận hành vi, cho rằng bị oan và chứng minh ngoại phạm trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Qua đấu tranh khai thác từ Phú và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định thêm nghi can tên Tài "Mụn". Đến 22h ngày 14.5, các trinh sát điều tra phát hiện và vây bắt nghi can Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài "mụn") đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp (TP.HCM). Tài thừa nhận, khoảng 18h hôm trước (13.5), Tài và Phú rủ nhau đi "đá xế", chúng chạy xe Exciter đảo quanh nhiều tuyến đường, giấu hung khí trong người. Đến đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), phát hiện xe SH trước một căn nhà, đối tượng Tài xuống bẻ khóa lấy trộm. Khi bị nhóm hiệp sĩ vây bắt, Tài rút dao chống trả. Sau khi gây ra án mạng, chúng bỏ trốn. Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng tối 13.5. Tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm nhìn nhận, việc 2 hiệp sĩ hy sinh trong đêm 13.5, lãnh đạo và nhân dân thành phố rất đau lòng, xin thành thật chia buồn cùng gia đình các anh. Ông Liêm nói, đến nay Công an thành phố phối hợp với các lực lượng đã bắt 2 nghi can. Đây là sự nỗ lực đáng ghi nhận. "Tôi thay mặt lãnh đạo biểu dương nỗ lực của các lực lượng công an thành phố. Chính quyền giao cho công an thành phố khẩn trương củng cố hồ sơ, đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật" - ông Lê Thanh Liêm cho biết. Băng trộm dùng dao sát hại các "hiệp sĩ" như thế nào? Nguồn: VNE

Tag: đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn, hiệp sĩ bị đâm chết, hiệp sĩ bị đâm, hiệp sĩ Sài Gòn, hiệp sĩ bắt cướp bị đâm chết, đâm chết hiệp sĩ sài gòn, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Văn Thôi, Trần Văn Hoàng