Con dâu Tổng thống Trump phải nhập viện vì... bột ngô

(Dân Việt) Con dâu của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã phải nhập viện sau khi mở 1 phong thư chứa 1 chất bột màu trắng bí ẩn.

Ông Donald Trump Jr. và người vợ Vanessa Trump

Bà Vanessa Trump, 40 tuổi, đã được đưa tới bệnh viện để đề phòng vào khoảng 10 giờ sáng ngày 12.10 (giờ Mỹ) sau khi tiếp xúc với 1 phong thư chứa chất bột lạ. Được biết, lá thư này được gửi trực tiếp đến Donanld Trump Jr. – con trai lớn nhất của Tổng thống Trump với người vợ cũ Ivana - tại căn hộ của gia đình ở thành phố New York

Theo 1 nguồn tin cảnh sát tiết lộ với tờ New York Post, chất màu trắng được xác định là bột ngô. Hiện tại, Phòng tình báo của Cảnh sát New York và Mật Vụ Mỹ đang điều tra sự việc này.

Trên trang Twitter cá nhân, bà Vanessa Trump đã không tiếc lời cảm ơn sự bảo vệ mà mình nhận được: “Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi hôm nay. Tôi rất cảm kích với những nỗ lực phản ứng nhanh để đảm bảo tôi được an toàn!”.

Theo tờ The Sun, Eric Trump – con trai của Tổng thống Donald Trump – vào năm ngoái cũng nhận được 1 lá thư đe dọa với một chất bột màu trắng tại căn hộ của mình ở New York. Các nhà chức trách cho biết, sự việc lần này không thể xem nhẹ bởi hình thức tấn công “lá thư tử thần” này đã được sử dụng nhiều lần trong quá khứ. Cụ thể, hồi năm 2001, chỉ vài ngày sau vụ khủng bố 11.9, nhiều phong thư chứa bào tử bệnh than đã được gửi tới văn phòng của một vài chính trị gia và cơ quan truyền thông khiến cho 5 người thiệt mạng vì bị nhiễm bệnh.