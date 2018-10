Đại chiến Syria: Mỹ và liên quân tấn công nhầm, 62 người thiệt mạng

(Dân Việt) Những trận không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu thực hiện tại hai làng quê ở tỉnh Deir ez-Zor thuộc Syria đã cướp đi tính mạng của 62 thường dân, hãng thông tấn SANA đưa tin dẫn các nguồn địa phương.

F-16 của Mỹ thực hiện cuộc tấn công ở Syria.

"62 thường dân thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ tấn công của máy bay liên minh quốc tế dội bom xuống các làng Al-Sousse và Al-Bubadran ở phía đông tỉnh Deir ez-Zor", hãng thông tấn SANA cho biết. Hãng tin không nêu ngày xảy ra cuộc không kích.

Một nguồn tin quân sự Syria thông báo với Sputnik hôm thứ Năm rằng liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã giáng đòn không kích xuống nhà dân ở làng Al-Sousse ở tỉnh Deir ez-Zor.

Hôm qua 20.10, Bộ Ngoại giao Syria đã gửi một lá thư đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi cơ quan này điều tra các cuộc không kích của Mỹ tại Deir Ez-Zor. Bộ này nhấn mạnh rằng bi kịch xảy ra chỉ chứng minh rằng mục tiêu của các hoạt động của Mỹ là "không chống khủng bố", nhưng để "giết càng nhiều người Syria càng tốt".

Lực lượng Mỹ đã tham gia vào chiến sự Syria kể từ tháng 9.2014, với sứ mệnh được công bố là để chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tồn tại ở Syria. Tỉnh Deir ez-zor, nơi cuộc không kích đã diễn ra nằm trong các địa điểm do Mỹ dẫn đầu phát động tấn công. Nhà nước Hồi giáo IS đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ của Deir ez-Zor. Theo MoD Nga, điều này rõ ràng là kết quả của "sự không hoạt động của các đơn vị vũ trang do Mỹ hậu thuẫn". Trước đó vài ngày, trong cuộc tấn công đó, hai chiếc máy bay chiến đấu F-15 của Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tấn công nhầm các đơn vị người Kurd. Một nguồn ngoại giao đã chỉ trích "thiếu sự phối hợp và chuyên nghiệp của Mỹ".

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng những kẻ khủng bố đã tấn công một trại tị nạn ở Deir ez-Zor và đã bắt cóc hàng trăm con tin. Khoảng 700 người đã bị bắt cóc và vận chuyển đến thị trấn Hajin trong tỉnh.

Vào tháng Chín, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ ở lại Syria miễn là bất kỳ lực lượng liên quan đến Iran nào còn hoạt động ở đó. Damascus đã mời Iran giúp chống lại các phiến quân thánh chiến và IS trong nước trong khi tố cáo sự hiện diện của Mỹ là bất hợp pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng quân đội Mỹ đang ở Syria để tiêu diệt IS, và sẽ rời đi sau khi nhiệm vụ đó hoàn tất.