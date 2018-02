'Donald Trump' và 'Kim Jong Un' bất ngờ xuất hiện cùng nhau tại Olympic

(Dân Việt) Nhiều khán giả và đại diện các phương tiện truyền thông đã ghi được những bức hình hai "nhà lãnh đạo" Mỹ và Triều Tiên. Lễ chụp ảnh với cặp đóng thế đã diễn ra trên các khán đài phía dưới.

Tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Pyeongchang của Hàn Quốc đã xuất hiện những nhân vật khác thường là người đóng thế nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tin này do truyền thông Nga loan báo dẫn nguồn từ The New York Times.

Những bức ảnh được công bố trên các tài khoản thể thao truyền thông — Yahoo Sports và Sports Illustrated trong mạng xã hội Twitter.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã công bố khai mạc Thế vận hội Mùa đông XXIII. Người thắp lên ngọn lửa Thế vận hội 2018 là VĐV trượt băng Hàn Quốc Kim Yun, vô địch Olympic năm 2010.