Lạc trong rừng 5 ngày, người đàn ông TQ ăn loại cây này để sống sót

(Dân Việt) Zhou đã trốn trong hang, uống nước suối và ăn một loại cây suốt 5 ngày để sống sót.

Zhou Bo được giải cứu chiều thứ 7 tuần trước Một người đàn ông vừa được giải cứu khỏi đỉnh núi cao nhất "thủ đô gấu trúc" của Trung Quốc sau 5 ngày thất lạc. Zhou Bo, người lần đầu tiên leo núi, được tìm thấy ở núi tuyết Xiling tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, bởi nông dân vào chiều thứ 7 tuần trước. Theo báo ThePaper.cn, khi được tìm thấy dưới gốc cây, người đàn ông 26 tuổi vẫn có ý thức nhưng đã kiệt sức. Ngọn núi tuyết Xiling cao 5.364 m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất Thành Đô. Trong 5 ngày sống trên núi, Zhou cho biết mình đã uống nước suối và ăn cây tre non (măng) để sống sót. Đây là chế độ ăn chính của gấu trúc ở Trung Quốc, theo SCMP. Zhou mạo hiểm leo núi một mình từ thứ hai tuần trước sau khi tranh cãi với mẹ, anh cho biết. Tối cùng ngày, Zhou bị lạc đường và chui vào trong hang động để ẩn nấp, không hề mang theo thiết bị đi bộ đường dài hoặc thức ăn. "Điện thoại của tôi không có sóng, và mưa ngày càng nặng hạt”, Zhou kể. "Tôi tưởng mình vẫn có thể đi bộ xuống núi, đó là lý do tại sao tôi không gọi cảnh sát". Zhou cho biết mình đã uống nước suối và ăn măng để sống sót Nhưng người đàn ông buộc phải gọi cảnh sát vào sáng hôm sau khi ngọn núi bị che phủ bởi sương mù dày. Lúc đó, điện thoại của Zhou chỉ còn rất ít pin và may mắn bắt được sóng. Cảnh sát cử khoảng 180 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ lên núi, nhưng mưa và sương mù giới hạn tầm nhìn của họ. Phải đến ngày thứ 7, một người nông dân mới tìm thấy Zhou, lúc này không còn sức để đi. Zhou nói rằng anh đã đọc sách và xem video về leo núi nhưng chưa từng có kinh nghiệm. Anh nhận mình hành động bốc đồng và sẽ không liều lĩnh như vậy trong tương lai.

Tag: măng, măng non, tre non, cây tre non, ăn măng, lạc trong rừng, lạc trên núi, uống nước suối,