Lộ ảnh IS co cụm chờ chết trong pháo đài cuối cùng ở Syria

(Dân Việt) Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bên trong pháo đài cuối cùng của chúng ở Syria đã bị đẩy tới chân tường và đang co cụm lại tại một trại ven sông ở làng Baghouz trong bối cảnh các lực lượng Syria được Mỹ hậu thuẫn chuẩn bị tấn công diệt sạch chúng.

Theo France24, các chiến binh IS cuối cùng và gia đình của chúng đã bị các lực lượng Mỹ hậu thuẫn dồn vào chân tường và đang co cụm lại trong một trại tạm bờ bên rìa sông Euphrates ở Baghouz - một làng nhỏ gần biên giới Iraq - nơi được xem là pháo đài cuối cùng của các chiến binh khủng bố IS.

Các hình ảnh thu được cho thấy đàn ông, cũng như phụ nữ mặc đồ đen, đi bộ giữa một "biển" xe bán tải và lều thô sơ nằm rải rác trên bờ sông.

Các chiến binh IS và gia đình chúng co cụm bên bờ sông bên trong làng Baghouz. Ảnh: France24

Một trong những hình ảnh cho thấy một chiếc xe máy đang lao đi giữa con đường ven sông, một bên mọc đầy lau sậy và một bên là hàng rào tạm thời.

Chỉ cách dòng sông vài mét, một vài nhân vật ngồi sau bức tường chắn gió được dựng lên giữa một luống lau sậy dày, che chắn chúng khỏi phía bên kia của con sông, hiện do quân đội Syria kiểm soát.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã bao vây làng Baghouz. Họ đang chờ tất cả người dân sơ tán khỏi Baghouz trước khi phát động cuộc tấn công chiếm lại vùng lãnh thổ cuối cùng IS còn kiểm soát ở Syria.

Hơn 7.000 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã rời khỏi vùng Baghouz trong tuần này và tiến vào lãnh thổ do SDF được người Kurd lãnh đạo kiểm soát.

Khoảng 1/10 trong số gần 58.000 người đã trốn khỏi pháo đài cuối của IS ở Syria kể từ tháng 12 là những kẻ thánh chiến, theo Trung tâm Giám sát Nhân quyền Syria cho biết.

Tại một vị trí của SDF bên ngoài Baghouz tuần này, những người phụ nữ mặc đồ đen che kín từ đầu đến chân đứng trước các nhà báo, chỉ ngón tay lên trời - một cử chỉ được những kẻ ủng hộ IS sử dụng.

"Nhà nước Hồi giáo trụ lại ở đây!", họ đồng thanh khóc.

Một người phụ nữ nói thêm: "Chúng ta sẽ tìm cách báo thù, máu sẽ tràn ngập lên đến đầu gối của các người".

Tướng Joseph Votel, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã cảnh báo hôm 7/3 rằng, nhiều người trong số những người tháo chạy khỏi Baghouz là "không hề ăn năn, bất trị và cực đoan".

Ngoài Baghouz, các chiến binh IS vẫn có mặt trên sa mạc Badia rộng lớn của Syria và vẫn thực hiện các cuộc tấn công chết người trong lãnh thổ do SDF nắm giữ.