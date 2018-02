Nga: Máy bay rơi, toàn bộ 71 hành khách có thể đã thiệt mạng

Hàng không ở Nga an toàn đến mức nào? Trong những năm gần đây, ngành hàng không Nga đã chứng kiến 2 vụ tai nạn gây tổn thất lớn. Vụ đầu tiên là vào 31.10.2015 khi chiếc máy bay Airbus A321 chở theo 224 hành khách bị rơi ở Sinai (Ai Cập). Ngay sau đó, nhóm khủng bố IS đã tuyên bố máy bay đã bị các phần tử thánh chiến đánh bom. Vụ thứ 2 là vào 25.12.2016 khi chiếc máy bay quân sự Tu-154 chở theo 92 người, trong đó có cả dàn hợp xướng quân đội Alexandrov nổi tiếng thế giới, bị rơi ở Biển Đen. Nguyên nhân vụ việc được cho là do lỗi của phi công.