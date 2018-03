Nga thắng, thế chiến thứ 3 kết thúc trước khi bắt đầu

Mọi nỗ lực để ra lệnh hoặc bất kỳ tối hậu thư cho Nga hay kìm hãm Nga là vô dụng: “Con tàu đã rời đi”, Nga đã có tất cả…

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thông điệp Liên bang hàng năm của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 1.3.2018 được ghi nhớ không phải bởi đã trở thành một kỷ lục thời gian - gần hai giờ. Và không phải bởi sự thật là thông điệp này, 18 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống, đã trở nên giống như một tuyên bố về chương trình hành động của một người mà chiến thắng của họ không ai ngờ vực - cả ở Nga, cũng như trên thế giới...mà nó được đi vào trong lịch sử với khoảng một nửa thời gian của thông điệp đã được dành riêng cho quân sự, cho thực tế rằng, Nga đã tạo ra và sẵn sàng sử dụng vũ khí mới nhất có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và làm cho sự mở rộng của NATO trở nên vô nghĩa, chấm dứt vai trò bá chủ thế giới của Mỹ.

Mỹ-Phương Tây hoảng loạn, tức giận...

Tổng thống Liên bang Nga đã công khai tuyên bố rằng “đất nước Nga đã đạt được sự vượt trội về quân sự và công nghệ vượt trội so với Hoa Kỳ cùng các đồng minh, và đây không phải là một trò lừa đảo”.

“Do đó, tất cả những nỗ lực để ra lệnh đến Nga bất kỳ tối hậu thư nào hoặc bằng cách khác “kìm hãm, giam giữ” nó là vô dụng: “Con tàu đã lăn bánh, chúng tôi đã có tất cả mọi thứ”.”

Đặc biệt, tuyên bố sử dụng VKHN của Nga trong thông điệp 1.3 đầy bản lĩnh, tự tin:

“Bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân, ngay cả đối với các đồng minh của Nga, sẽ được xem như là một cuộc tấn công chống lại Nga và Nga sẽ gây ra một cuộc đình công trả đũa bởi tất cả các lực lượng vũ trang của chúng tôi, ngay lập tức”.

Đây là một tuyên bố vô cùng có trách nhiệm, tính đến hậu quả của các mức độ quan trọng khác nhau và thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, chắc chắn.

Putin là một nhà chính trị, một chính khách có kinh nghiệm, bản lĩnh nên trong các tuyên bố luôn tạo ra cho mình một “độ quay trở” trong các hành động tiếp theo. Do đó, tuyên bố xuất phát từ một trong hai điều: hoặc là tình thế trên thế giới phát triển khiến không còn cách nào khác để ngăn chặn cuộc tấn công trực diện vào Nga từ “tập thể Phương Tây” đang diễn ra hoặc Nga giờ đây đã thực sự có cơ hội thực hiện cuộc phản công “vỗ mặt” với kết quả được bảo đảm 100%.

Và, ngày 1.3 năm 2018, Putin đã chứng minh bằng những gì nước Nga có thể thực hiện được.

Nên nhớ, thực tế luôn ghi nhận, Vladimir Putin là người không bao giờ ném lời vào gió, ông luôn luôn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. “Tất cả những điều nói ra hôm nay sẽ thức tĩnh bất kỳ kẻ thù xâm lược nào”, Putin nhấn mạnh.

Có thể nói kể từ thế kỷ XVI đến nay, 500 năm, nước Nga thời Putin đã dám công khai thách thức sự vượt trội với Mỹ-Phương Tây cả 2 mặt trận chính trị, quân sự, đặc biệt là quân sự mà ngay cả thời Liên Xô sau thế chiến 2 lúc mạnh nhất cũng chỉ dám thực hiện nguyên tắc “ăn miếng trả miếng” với Mỹ-Phương Tây tạm thời.

Thông điệp Liên bang của Putin sẽ khiến cho Mỹ-PT hò hét tức giận, tố cáo Nga chạy đua vũ trang, hung hăng, khiêu khích, nhưng vô ích, không ai đuổi kịp Nga. “Hãy để họ hét lên, chúng ta cứ bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ của mình”, Sergey Sudakov, Học viện Khoa học Quân sự Nga nhận xét.

Thông điệp Liên bang Nga kéo dài gần 2 giờ và có 60 lần các đại biểu quốc hội vỗ tay nhiệt liệt. Lưu ý, họ không phải là cử tri của Putin…

Sáu loại vũ khí vượt trội khiến Nga tự tin…

Chưa có một Tổng tư lệnh Tối cao của quốc gia nào trên thế giới, kể cả Mỹ, trong Thông điệp Liên bang lại “trổ tài” về quảng bá vũ khí nhiều thời gian như Tổng thống, Tổng tư lệnh Tối cao Lực lượng vũ trang Nga Putin.

Có lẽ đó là sự đặc biệt của lịch sử vì chính 6 loại vũ khí đó của Putin nêu ra đã làm thay đổi lịch sử thế giới mà theo các giới chuyên gia quân sự, chính trị thì chính nó, khiến “Nga giành chiến thắng, kết thúc thế chiến lần thứ 3 khi nó bắt đầu”.

Trong bài này chúng tôi nêu 3 loại mới mang tính đột phá công nghệ mà Mỹ-PT chưa tượng tượng ra nổi…

1. Một tên lửa hành trình mới.

Lưu ý đây là loại tên lửa hành trình mà trước đây báo chí chưa có một tin nào về sự phát triển của hệ thống tên lửa như vậy ở Nga. Và có lẽ chúng ta chỉ biết từ Putin hôm 1.3.

Đây là loại tên lửa hành trình nhưng đặc biệt độc đáo ở chỗ nó bay bằng động cơ hạt nhân hay bay bằng năng lượng hạt nhân. Tức, có một nhà máy điện hạt nhân cực mini trong nó.

“Vào cuối năm 2017, một cuộc phóng thành công của tên lửa hành trình mới nhất của Nga bay bằng năng lượng hạt nhân đã diễn ra. Trong suốt chuyến bay, động cơ đẩy hạt nhân đạt đến một mức công suất nhất định, cung cấp mức độ đẩy cần thiết. Việc phóng tên lửa và một loạt các cuộc thử nghiệm mặt đất tạo cơ hội để chuyển sang một loại vũ khí mới cơ bản - vũ khí hạt nhân mang tính chiến lược với một tên lửa được trang bị động cơ hạt nhân”, Tổng thống Putin nói.

Rõ ràng, một tên lửa dùng động cơ đẩy bằng nhiên liệu rắn hay tua bin khí thì phạm vi bị giới hạn, nhưng khi động cơ đẩy bằng năng lượng hạt nhân thì phạm vi bay của nó là không giới hạn.

Tên lửa loại này không có tốc độ siêu tốc nhưng bay lén lút, bí mật và không giới hạn khoảng cách bay nên sẽ xuất hiện từ một hướng bất ngờ.

Ví dụ, nếu hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ đang canh chừng một cuộc tấn công tên lửa từ Bắc Cực hoặc từ phía đông, từ Đại Tây Dương, thì tên lửa mới này sẽ bay lượn vòng vèo thỏa thích rồi đến nơi không được Mỹ chú ý tới từ phía Nam, qua biển Caribê…

Có thể nói, khi tên lửa hành trình Kalibr Nga phóng lên từ biển Caspian đã khiến Mỹ-NATO giật thót tim thì một tên lửa hành trình kiểu khác của Nga mà Putin đã giới thiệu, khiến Mỹ-NATO sốc toàn tập. Sự xuất hiện của vũ khí như vậy sẽ làm thay đổi toàn bộ cân bằng quyền lực toàn cầu.

Các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, các tàu sân bay của họ, ví dụ các tàu khu trục của loại Arly Burke với các khu vực phòng thủ tên lửa của Aegis, ví dụ như ở Alaska, Ba Lan và Romania, đang trở nên vô dụng. Nói cách khác hệ thống MND của Mỹ nên thu dọn để bán phế liệu.

Có nhà bình luận Nga đã so sánh sự xuất hiện của tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân này ngang với việc phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô vào năm 1957.

2. Hypersonic “Vanguard”

Một phát triển khác của vũ khí siêu nhiên, mà Putin nói về sự phát triển, là phức hợp tên lửa chiến lược có cánh “Avangard”. Đây là một bước đột phá công nghệ thực sự, và các doanh nghiệp Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt Avangard.

“Hệ thống này được phân biệt bởi khả năng bay trong các lớp khí quyển dày đặc với tốc độ siêu âm vượt quá 20 Mach. Khi di chuyển về phía mục tiêu, hệ thống điều khiển cánh thực hiện thao tác kỹ thuật để điều chỉnh độ cao, hướng.

Putin nhấn mạnh rằng, các kỹ sư đã giải quyết được vấn đề “không kiểm soát được” các thiết bị siêu âm trên đường bay do sử dụng vật liệu composite mới. Điều này đảm bảo khả năng hướng dẫn, kiểm soát chắc chắn các phần chiến đấu cho một chuyến bay dài trong điều kiện hình thành plasma: “Tên lửa lao đến mục tiêu gần giống như một thiên thạch, giống như một quả cầu lửa. Nhiệt độ trên bề mặt của sản phẩm đạt đến 1600-2000 độ C. Vì những lý do rõ ràng, chúng ta không thể cho thấy ngày hôm nay sự xuất hiện thật sự của những vũ khí này. Nhưng tôi đảm bảo với bạn: Tất cả tên lửa này đều có trong kho và hoạt động tốt”.

Lần khởi động đầu tiên của “Vanguard” đã được tiến hành từ Plesetsk vào tháng 9 năm 2011, nhưng nó đã không thành công. Lần khởi động thứ hai đã thành công đã được tổ chức vào tháng 5 năm 2012.

Với tốc độ 20 Mach cho phép khoảng cách từ lãnh thổ của Nga tới Washinton trong vòng 15 phút, nếu bạn cho rằng đầu đạn đã được tách ra khỏi tên lửa đẩy đã mạnh lên sau khi nó tách ra khỏi mặt đất, thì thời gian tiếp cận của “Vanguard” tới mục tiêu sẽ còn ít hơn, có nghĩa là kẻ thù thậm chí không có thời gian để biết nó từ đâu đến.

3. Tàu ngầm không người lái

“Tàu ngầm không người lái của Nga, có thể di chuyển một phạm vi giới hạn ở độ sâu siêu sâu và phạm vi liên lục địa với một tốc độ vượt quá nhiều tốc độ của tàu ngầm, ngư lôi và ngay cả những tàu nổi tốc độ cao nhất. Thật tuyệt vời”, Putin nói trong bài phát biểu của mình.

Và điều này cũng gây ra một cảm giác ngỡ ngàng vì trước đó sự phát triển vũ khí này của Nga không được biết đến.

Tàu ngầm không người lái chạy bằng động cơ hạt nhân

Tổng thống Nga lưu ý rằng trong tháng 12.2017, chu trình thử nghiệm kéo dài nhiều năm của một động cơ hạt nhân để trang bị cho một tàu ngầm dưới nước không người lái đã được hoàn thành. Nó có thể di chuyển ở độ sâu hơn 1000m với tốc độ cao mà kẻ địch không thể phát hiện.

Sau khi tách ra từ tàu ngầm mẹ, những tàu ngầm không người lái này tự tìm đến mục tiêu và tự hủy cùng mục tiêu. Đây là vũ khí sử dụng một lần, nó có thể lao vào mọi thứ trong lòng biển, trên biển và trên bờ.

Tổng thống Putin còn giới thiệu 3 loại vũ khí mới nữa, nhưng chỉ cần có 3 loại này thì xin lỗi, “hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ nên phá bỏ bán cho phế liệu”.