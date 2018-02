Người khỏe nhất thế giới có đánh thắng được gorilla?

(Dân Việt) Chuyện gì xảy ra khi người khỏe nhất thế giới nặng 180 kg đối đầu khỉ đột lưng bạc?

Björnsson sẽ khó đánh lại khỉ đột.

Cộng đồng mạng Quora đang thảo luận khá nhiều xung quanh câu hỏi, nếu một con khỉ đột gorilla đánh nhau với người khỏe nhất thế giới thì ai sẽ thắng? Câu trả lời được Michael Terry đưa ra là khá thỏa đáng.

Người khỏe nhất thế giới, theo quan điểm của Terry, là Hafþór Júlíus Björnsson, hay còn gọi là “Ngọn núi” trong phim Trò chơi vương quyền. Björnsson nặng 180 kg, nặng hơn 23 kg so với một con gorilla lưng bạc, tuy nhiên cân nặng chưa quyết định điều gì. So với người bình thường, Björnsson khỏe hơn gấp 5 lần.

Björnsson nặng tới 180 kg, khỏe gấp 5 người thường.

Theo Terry, xương của gorilla dày và cứng hơn người. Da của chúng cũng rất dày và móng tay sắc nhọn có thể xé nát người. Chưa kể lớp lông cứng bên ngoài là lớp bảo vệ vững chắc cho gorilla khi cận chiến. Terry viết: “Đấm một con khỉ đột gorilla chẳng khác gì đấm vào tường. Cơ thể nó rất vững chãi và cứng cáp”.

Một điểm quan trọng nữa là cổ của gorilla rất cứng và khỏe. Đây là yếu tố then chốt khi đánh nhau vì chúng không lo bảo vệ đầu nếu bị tấn công. Ngoài ra, 4 chi của gorilla có thể sử dụng linh hoạt so với 2 tay của Björnsson. Do đó, nếu đánh nhau với gorilla, Björnsson sẽ phải đối mặt với 4 cánh tay cùng lúc.

Tay của gorilla rất to và cứng so với tay người. Nếu cuộn tròn thành nắm đấm, tay của nó được Terry ví với búa tạ. Chỉ cần một cú đấm, “Ngọn núi” có thể “đổ sập”.

Bày tay dày và cứng của khỉ đột.

Xét về tốc độ, gorilla nhanh hơn người rất nhiều. Chúng có thể chạy với vận tốc 40 km/giờ và bàn tay cũng rất nhanh nhẹn. Chưa kể hàm răng của chúng cũng rất sắc do bản năng hoang dã nên Björnsson hoàn toàn “khó có cửa” thắng được gorilla.

Terry khuyên rằng thay vì tìm cách đối đầu gorilla, hãy cho nó một quả chuối để đổi lấy sự bình yên.