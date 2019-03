Sắp bị diệt vong, IS phẫn nộ vì thủ lĩnh tối cao vẫn "bặt vô âm tín"

(Dân Việt) Sự vắng mặt của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi trong bối cảnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng bên bờ vực sụp đổ đang dấy lên sự phẫn nộ và tuyệt vọng của các chiến binh trong nhóm khủng bố này.

Những kẻ khủng bố trong pháo đài cuối cùng ở Syria đang phẫn nộ vì sự vắng mặt của thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi

Sự vắng mặt của Abu Bakr al-Baghdadi đang gây ra những vết nứt sâu sắc trong tổ chức khủng bố đang đứng trước bờ vực sụp đổ vốn vẫn tuyên bố còn từ 28.000 đến 32.000 chiến binh thánh chiến.

Các chiến binh IS đã đầu hàng lực lượng liên minh chống IS do Mỹ lãnh đạo tin rằng thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi đã từ bỏ cuộc chiến vì sự thiếu lãnh đạo của ông này giữa thời điểm "nước sôi lửa bỏng" nhất.

"Ông ta trốn ở đâu đó, mọi người rất tức giận", Mohammed Ali, một chiến binh IS đến từ Canada, người đã bị Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo và được Mỹ hậu thuẫn tiết lộ với tờ The Times Times.

Sức hấp dẫn về mặt ý thức hệ của IS và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan vẫn còn, nhưng khoảng trống lãnh đạo trong nhóm do sự vắng mặt của Baghdadi và những mất mát lớn về lãnh thổ đã làm giảm ảnh hưởng của IS vốn từng vô cùng hùng mạnh một thời.

Thiếu sự lãnh đạo về mặt tinh thần và hoạt động của Baghdadi, vốn là động lực chính cho sự sống còn của IS và khiến nhóm khủng bố này khác biệt với các nhóm khủng bố khác như Al Qaeda, tương lai của IS trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, theo Fox News.

Những tin đồn liên tục về cái chết của Baghdadi đã nhiều lần xuất hiện, nhưng rất có thể Baghdadi vẫn còn sống. Baghdadi được cho là mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao và những chấn thương kéo dài trong các cuộc không kích những năm trước. Mỹ đã treo thưởng tới 25 triệu USD cho bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào dẫn đến việc bắt giữ Baghdadi.