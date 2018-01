TQ: Thót tim cảnh em bé rơi ra ngoài cửa sổ tầng 3

(Dân Việt) Một người đàn ông ở Trung Quốc đã dũng cảm trèo qua ban công nhà hàng xóm trên tầng 3 để cứu bé gái 3 tuổi ngã khỏi cửa sổ.

Theo Hangzhou Daily, sự việc xảy ra ngày 16.1 tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Bé gái 3 tuổi đã bị ngã khỏi cửa sổ trên căn hộ tầng 3 và rơi xuống mái che mưa phía dưới.

Mẹ của bé gái cho biết cô đã đóng cửa ra vào và cửa sổ ngoài ban công bước khi ra ngoài để mua đồ. Cô buộc phải để con gái ở nhà một mình vì chồng đang đi làm.

Người hàng xóm tên Long, 44 tuổi, nghe thấy tiếng đám đông kêu cứu và nhìn thấy bé gái đang ngồi trên mái che bằng nhựa, ông quyết định trèo sang ban công nhà hàng xóm để cứu nạn nhân.

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại cho thấy ông Long nhoài ra ngoài ban công và tùm được bé gái đang khóc rất to vì sợ hãi. Ông đã đưa được bé gái trở lại nhà và may mắn cô bé không bị thương.

“Mái che mưa được làm bằng nhựa rất mỏng và chỉ rộng khoảng 30 cm, đã bị vỡ một phần”, ông Long nói.

Ông Long cho biết nhà hàng xóm có một cửa trượt ngăn cách giữa phòng khách và ban công và bé gái có thể vô tình mở được cửa này rồi ngã khỏi ban công.