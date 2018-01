HLV Park Hang-seo loại cầu thủ HAGL khỏi U23 Việt Nam?

(Dân Việt) Ít ngày nữa, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018. Tức là 2 cái tên sẽ bị loại. Nhiều khả năng, A Hoàng sẽ là 1 trong 2 gương mặt phải ngồi ngoài do vừa dính chấn thương.

U23 Việt Nam tiếp tục miệt mài với những bài tập tại Thượng Hải để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018. Hiện danh sách của đội có 25 tuyển thủ, tức HLV Park Hang-seo sẽ phải loại thêm 2 gương mặt để chốt danh sách xuống còn 23 người như quy định của BTC giải. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, Nguyễn Thành Chung nhiều khả năng sẽ là cái tên đầu tiên bị gạch.

A Hoàng vẫn chưa bình phục chấn thương. Ảnh: Thanh Niên.

Trung vệ của CLB Hà Nội chỉ vừa được gọi bổ sung cách đây không lâu. So với các đồng đội khác, anh non ném kinh nghiệm hơn rất nhiều và thực tế cũng không để lại nhiều ấn tượng trong những ngày qua. Hơn nữa, do HLV Park Hang-seo sẽ chơi với sơ đồ 3-5-2 nên hàng thủ trở nên chật chội và sẽ là nơi nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên chắt lọc.

Cái tên thứ 2, có thể sẽ là A Hoàng. Hậu vệ của CLB HAGL đã được HLV Park Hang-seo sử dụng thường xuyên ở giải M-150 Cup, nhưng trở về từ Thái Lan, A Hoàng đã dính chấn thương trong một buổi tập. Và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của cầu thủ này. Do chưa bình phục hoàn toàn nên ở buổi tập hôm qua (2.1), A Hoàng đã phải nghỉ tập sớm hơn so với các đồng đội.

Ở VCK U23 châu Á tới đây, các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo đều rất mạnh, chính vì vậy, khả năng trụ lại của A Hoàng là rất ít. Nếu bị gạch tên khỏi U23 Việt Nam, đây thực sự là một điều nuối tiếc với hậu vệ này bởi ở SEA Games 29, A Hoàng cũng đã không thể góp mặt do bất ngờ gặp phải một chấn thương trước ngày lên tuyển.