Bệnh nhân gãy chân tử vong sau mổ: Chi tiết “lạ” trong bệnh án?

Như tin đã đưa, vào ngày 21.1, tại đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩ Dạ, TP.Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương. Vào thời điểm trên, lực lượng CSGT Công an TP.Huế đang xử lý vụ va quệt giữ 2 xe máy ở đường Phạm Văn Đồng. Trong lúc nhiều CSGT đang làm nhiệm vụ và nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem, bất ngờ, xe ô tô biển số 38C-110.39 do ông Nguyễn Xuân Quế (SN 1969, trú tại thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) điều khiển chạy với tốc độ cao tông thẳng vào nhóm CSGT và người dân. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương, trong đó 1 nạn nhân là cán bộ CSGT Công an TP.Huế. Trường hợp ông Huỳnh Văn Đường chỉ bị gãy chân, nhập viện trong tình trạng rất tỉnh táo, nhưng sau khi được Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Huế phẫu thuật thì bệnh nhân này nguy kịch rồi tử vong chỉ sau thời gian ngắn được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế. Vụ tử vong của ông Huỳnh Văn Đường đã khiến dư luận ở Thừa Thiên - Huế có sự nghi ngờ. Dư luận cho rằng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Huế đã có sự tắc trách, yếu kém.