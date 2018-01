Nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Chủ kho phế liệu khai gì với công an?

(Dân Việt) Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1964). Ông này là chủ kho phế liệu phát nổ kinh hoàng khiến nhiều người thương vong sáng nay (3.1).

