Vụ nữ sinh 14 tuổi bị xâm hại ở Thái Bình: Không yêu cầu trợ giúp

(Dân Việt) Những người thân trong gia đình nữ sinh bị xâm hại đều công tác trong các cơ quan nhà nước nên họ hiểu vấn đề này phải giải quyết thế nào, và họ cũng tin tưởng sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các đối tượng đã có hành vi đồi bại với nữ sinh.

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ dâm ô liên quan đến Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này và 3 người khác đều có địa vị thuộc địa phương. Đặc biệt, 1 trong 4 nghi can trong vụ án này từng nhận là bố nuôi của nạn nhân (đó là Kiểm).

Cụ thể 4 bị can gồm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, ở tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá); Phạm Đức Việt (44 tuổi, ở khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung), Phạm Văn Lam (46 tuổi, ở phường Tiền Phong, nguyên Phó phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, cùng TP.Thái Bình).

Chân dung Phạm Như Kiểm - người được cho là bố nuôi của nạn nhân (Ảnh TPO).

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi trên Trí Thức trẻ hôm nay (10.10), ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Trẻ em (Bộ LĐ TB&XH) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em, liên hệ với địa phương để có những hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi, bảo vệ nạn nhân.

"Hiện vụ việc đang được xử lý theo đúng quy trình tố tụng tư pháp. Với trách nhiệm của Cục, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu địa phương có chậm trễ, Cục sẽ nhắc nhở, yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo vệ trẻ em", ông Nam nói.

Theo tờ báo này, đại diện Tổng đài 111 (Cục Trẻ em) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cán bộ phường có tìm đến nhà nạn nhân đề nghị hỗ trợ pháp lý nhưng gia đình từ chối, không muốn làm ảnh hưởng đến cháu.

Cũng theo thông tin từ đại diện Tổng đài 111, từ trích xuất camera của khách sạn, cơ quan công an đã làm việc với cháu bé để ghi nhận lời khai, nạn nhân hiện được gia đình chuyển đi nơi khác để tiếp tục học tập, sinh sống.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Trước đó, theo thông tin từ VNE, thời điểm xảy ra vụ việc Kiểm rủ nạn nhân đi dự một bữa tiệc lớn, có sự tham gia của Từ Minh Tuyên (47 tuổi, chủ thầu xây dựng); Phạm Đức Việt (44 tuổi, giám đốc kinh doanh ô tô) và Phạm Văn Nam (46 tuổi, nguyên Phó phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thái Bình).

Nhà chức trách cáo buộc, trong bữa tiệc, nữ sinh này chếnh choáng men say nên đã bị 4 đối tượng đưa về một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Thái Bình để thực hiện hành vi đồi bại.

Đến ngày 2.9.2018, thiếu nữ này trở về trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Được người thân gặng hỏi, nữ sinh mới nói ra sự việc trên.

Căn cứ lời khai của nạn nhân, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khách sạn, ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo điều 145, 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Lệnh bắt Hiển, Việt được thực hiện trong ngày. 23 ngày sau, thượng tá Lam và Tuyên bị bắt.

Theo VNN: Theo thông tin từ Công an TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, 4 bị can bị bắt trong vụ dâm ô tập thể nữ sinh đều có học thức, địa vị.

Địa điểm mà các bị can xâm hại tình dục nữ sinh là một khách sạn nằm trên đường Ngô Quyền. Cơ quan công an đã làm việc với chủ khách sạn và yêu cầu trích xuất camera để làm bằng chứng phục vụ điều tra.