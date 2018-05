Nghi can thứ 3 trong vụ sát hại 'hiệp sĩ' từng là bạn tù với Tài "Mụn"

Theo như khai báo ban đầu, nghi can Hùng khai mình là bạn tù của Tài "mụn" nên khi nhận điện thoại của bạn mình kể về vụ việc, Hùng đã giúp sức cho Tài ở tại căn nhà của mình ở phường 9, quận Gò Vấp.

Clip Công an TP.HCM thông tin chính thức về vụ án Tin liên quan Gia cảnh ít biết của Tài Mụn - kẻ đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn Tối 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TPHCM cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp) về hành vi "Che giấu tội phạm". Bước đầu, tại cơ quan Công an, nghi can Hùng khai có quen biết với nghi can Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ quận 12) là người đã dùng dao đâm 2 "hiệp sĩ" tử vong và 3 người khác bị thương vào tối 13/5. Cả 2 từng chơi thân từ lâu và là bạn tù với nhau. Hiện trường vụ án mạng Tin liên quan Gã chồng giết vợ khai từng giết mẹ ruột rồi chôn xác trong vườn Đêm 13/5, Tài "mụn" gây án xong đã điện thoại cho nghi can Hùng kể lại toàn bộ sự việc và mong bạn tù mình "cứu". Hùng không báo cho công an mà nói Tài "mụn" tới nhà mình ở con hẻm nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp để ẩn náu. Thời gian ở đây, Tài "mụn" vẫn sinh hoạt bình thường cho tới đêm 14/5 thì bị bắt.

Theo Minh Tuệ (Thời đại)

Tag: hai hiep si sai gon bi dam chet, trom dam chet 2 hiep si, trom xe sh, hiep si sai gon, hiep si tan binh, hiep si nam, trong an, an mang, giet nguoi, tin tp ho chi minh, tin nong, tin phap luat, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, bao, vn