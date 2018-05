Tài 'Mụn' không ít lần đối đầu, thách thức các hiệp sĩ bị sát hại

Tài to con, bản tính hung dữ, liên tiếp gây án và từng đụng mặt nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình nhưng đều thoát được.

Clip Công an TP.HCM thông tin chính thức về vụ án

Được đưa về trụ sở Công an TP HCM sáng 15/5, Nguyễn Tấn Tài (tức Tài Mụn, 24 tuổi) đổ gục thân hình to lớn xuống góc phòng. Hắn được xác định là kẻ dùng dao lê đâm xối xả vào nhóm hiệp sĩ khi bị vây bắt, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người trọng thương tối hai hôm trước trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3.

Để bắt được Tài, hàng chục trinh sát phải bao vây suốt nhiều giờ căn nhà ở quận Gò Vấp, khống chế hắn, thu giữ xe máy và con dao gây án. Trước đó, đồng phạm của anh ta - Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) cũng bị bắt giữ.

Kẻ thủ ác từng chạm mặt, thách thức các hiệp sĩ

Theo điều tra, Tài và Phú thuộc băng nhóm chuyên trộm xe gồm 4 thành viên. Các hiệp sĩ Tân Bình phát hiện chúng từ lâu, nhiều lần theo dõi và bắt được hai tên. Riêng Tài và Phú tiếp tục rủ nhau gây án.

Khi hình ảnh Tài được các báo đăng tải, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (thành viên đội hiệp sĩ Tân Bình) cho biết anh và đồng đội từng chạm mặt hắn. Với thân hình to lớn, Tài tỏ ra rất hung hăng, luôn mang theo hung khí, bình xịt hơi cay sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt.

Tài và Phú khi bị bắt. Ảnh: Q.T

Anh Nghĩa nói nhớ như in khoảng gần một tháng trước, nhóm anh theo dõi Tài tại địa bàn quận Bình Tân. Khi đến đường Nguyễn Thị Tú, hắn tiếp cận phá khoá chiếc xe tay ga nhưng xe bị khoá bánh trước dắt đi không được. Không bỏ cuộc, Tài phá yên xe, lấy được túi xách trong cốp rồi lên xe đồng bọn tháo chạy.

Nhóm hiệp sĩ chia nhau truy đuổi. Anh Nghĩa chạy xe một mình, lần tìm một lúc thì thấy Tài chạy đằng trước nên báo cho đồng đội. Biết có người bám theo, chúng chạy vào con hẻm vắng trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, tắt đèn, dừng xe thách thức.

Biết hắn có hung khí, đã sẵn sàng "giáp mặt", anh Nghĩa phải chờ đồng đội đến hỗ trợ nhưng chúng đã bỏ đi.

Nghi can lộ diện từ những vụ án trước

Ngay trong đêm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, cả trăm trinh sát Công an TP HCM phối hợp Công an quận 3 trích xuất toàn bộ camera an ninh các tuyến đường xung quanh khu vực. Lực lượng chức năng cũng làm việc với hàng loạt người liên quan.

Từ các lời khai, hình ảnh thu thập được, Trung tá Trần Thị Kim Lý (Phó trưởng Công an quận 3) tình nghi kẻ đâm chết các hiệp sĩ là Tài - từng liên quan đến các vụ trộm cướp khác. Trong khi đồng phạm sa lưới, anh ta tiếp tục phạm pháp.

Để làm rõ, bà Lý trích xuất hàng loạt bị can, bị án, từng biết Tài để xét hỏi. Những thủ đoạn và địa bàn hoạt động của hắn dần dần được nữ trung tá xác minh. Gần một ngày sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Hoàng Châu Phú nhưng hắn khẳng định không liên quan, nguỵ tạo bằng chứng ngoại phạm.

Cơ quan điều tra khám nghiệm vết máu trên xe tang vật. Ảnh: Quốc Thắng.

Vừa thu thập chứng cứ buộc tội Phú, các trinh sát vừa lần theo dấu vết kẻ gây án. Khuya 14/5, phát hiện Tài đang trốn trong căn phòng trọ ở đường Phạm Văn Chiêu (phường 9, quận Gò Vấp), hàng chục cảnh sát tinh nhuệ bao vây khu vực.

Thấy người lạ, Tài biết cảnh sát đến bắt mình liền cầm dao cố thủ, trèo lên nóc nhà định chạy trốn nhưng bị khống chế ngay sau đó. "Bước đầu Tài thừa nhận hành vi, giải thích rằng lúc đó thấy Phú bị các hiệp sĩ khống chế nên rút dao giải vây cho bạn, đâm nhiều người ngã gục", một cán bộ điều tra cho hay.

Ông Trần Văn Hoàng dẫn đầu nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình đeo bám Tài và Phú qua nhiều khu vực, tối 13/5. Khi phát hiện chúng lấy trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8, các hiệp sĩ vây bắt nhưng bị Tài rút dao chống trả khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, Bình Định) tử vong, ông Hoàng và hai người còn lại trọng thương.

Hiện trường vụ án chỉ cách trụ sở Công an phường 10 (quận 3) gần 50 m và sát nhóm bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tại công trình. Tuy nhiên, sự việc xảy ra rất nhanh, Tài đâm gục 5 hiệp sĩ trong 13 giây, nên không ai kịp can thiệp.