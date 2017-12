Bí mật chuyên án ĐB99 chấn động (Kỳ 3): Manh mối về "tử huyệt” của “yêu râu xanh"

Mỗi lần "hành nghiệp" dọc QL51, thủ phạm đều ở trần và chỉ mặc trên người chiếc quần xì đỏ. Sau khi hãm hiếp nạn nhân, hắn còn vơ vét hết của cải của họ, kể cả những mảnh vải họ đang mặc trên mình...

"Yếu huyệt" để yêu râu xanh tác quái

QL51 là con đường huyết mạch nối Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh, thành khác nằm trong tam giác phát triển kinh tế của miền Nam: TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu. Nó bắt đầu từ TP. Biên Hòa đến huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), rồi tới huyện Tân Thành và kết thúc tại TP. Vũng Tàu của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng chiều dài 86km.

Thế nhưng, dân cư ở đây vẫn còn rất thưa thớt, nhiều nơi chỉ có vài ba hộ gia đình sinh sống bằng nghề buôn bán tạp hóa, cà phê, còn lại, xung quanh đều là rừng cao su, đất trồng trọt hoặc đất hoang hóa. Địa thế này được coi là "yếu huyệt" quan trọng nhất trong tính toán gây án và phương án chạy thoát nếu bị truy đuổi của thủ phạm. Toan tính những ưu, nhược điểm trên QL51, thủ phạm không mất nhiều thời gian để biết rõ đời sống sinh hoạt hàng ngày của từng hộ dân tại đây.

Trong hồ sơ báo cáo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho thấy, hầu hết các vụ án đều xảy ra tại các quán tạp hóa, cà phê, quán nhậu hoặc nhà riêng vào thời điểm đêm khuya từ khoảng 10h30 đến 3h30 sáng hôm sau.

QL51 - “yếu huyệt” để yêu râu xanh gây án

Mục tiêu của hắn nhắm tới là những quán nước giải khát, nhà ở tạm bợ nằm chơ vơ ven QL51 chỉ có phụ nữ và trẻ em ngủ lại qua đêm. Nếu quán nào có đàn ông, hắn lập tức bỏ chạy ngay ra QL51 hoặc đi quán khác gây án.

Khoảng 1h ngày 28.6.1998, chị Phạm Thị T. (SN 1966, ngụ ấp Thới Bình, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đang ngủ cùng đứa cơn trai ba tuổi tại nhà, phát hiện một nam thanh niên cởi trần mặc quần xì, tay cầm con dao Thái Lan đang đứng cạnh giường, hoảng hồn, chị T. la lớn thì tên này bỏ chạy ra hướng QL51, bỏ lại cây xà beng loại phi 16, dài 55cm.

Chưa hết, đến khoảng 1h30' cùng ngày, hắn di chuyển đến nhà chị Vũ Thị T. (SN 1969, ngụ ấp Thiên Bình, xã Tam Phước) toan gây án. Lúc này, chị T. cùng chồng là Hồ Hữu H. và đứa con trai một tuổi đang ngủ, phát hiện có người đi lại trong nhà (sát QL51 - PV). Thấy vậy, chị T. vùng dậy bật đèn sáng, đồng thời la lớn "Trộm...! Trộm...!" thì phát hiện một thanh niên cởi trần, mặc quần xì đỏ từ trong nhà chạy ra ngoài bằng cửa phía sau, biến mất trên QL51.

Do chị T. nhìn từ phía sau nên không xác định được đặc điểm nhận dạng cụ thể thủ phạm. Sau đó, anh H. choàng tỉnh, cùng chị T. kiểm tra quanh nhà xem có mất gì không, thì thấy sợi dây xích dùng để khóa cửa ở phía sau bị cắt đứt, tài sản bị mất là một chiếc xe đạp sườn đầm màu nho và hai bình thủy hiệu Trung Quốc.

Khi những vụ việc được khai báo tới cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, họ phân tích yếu tố cấu thành nên tính manh động của thủ phạm, là do ý thức bảo vệ tài sản của người dân sống dọc QL51 chưa cao, cộng thêm vị trí địa lý đều là rừng, đất trồng trọt rậm rạp và rộng lớn nên hắn dễ thoát thân khi bị phát hiện. Đây chính là "yếu huyệt" quan trọng nhất cấu thành tội phạm của những kẻ có "mưu đồ" bất chính.

“Mổ xẻ” hiện trường gây án, dựng chân dung hung thủ

Đầu tháng 6.1999, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt đầu vào cuộc điều tra hàng loạt vụ án cướp, hiếp do "yêu râu xanh mặc quần xì đỏ" gây ra trên QL51, và lập chuyên án mang bí số 79911 do đồng chí Nguyễn Phi Hùng làm Trưởng ban.

Theo đó, Ban chuyên án đã chỉ đạo PC16, PC21 và Công an huyện Long Thành phối hợp làm việc, dựng lại chi tiết, cụ thể hiện trường 20 vụ án đã xảy ra trên địa bàn huyện Long Thành từ tháng 8.1998 đến tháng 7.1999. Từ những tang chứng, vật chứng thủ phạm để lại hiện trường và lời khai của các nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thủ phạm cực kỳ nguy hiểm và manh động nên đã quyết định khởi tố vụ án này theo tính chất hình sự số 109 ngày 24.6.1999.

Trong quá trình điều tra 20 vụ án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thu được một số tang vật quan trọng mà thủ phạm bỏ lại hiện trường: Một vỏ chai nước ngọt, một số mẩu thuốc lá do đối tượng bỏ lại ở hiện trường, năm cây xà beng loại sắt gân, phi 14 và phi 16, dài 40cm - 50cm, một kìm điện, hai quần lót của nạn nhân nghi có tinh trùng của đối tượng, nhưng do thời gian thu đã lâu nên không thu được dấu vân tay cũng như truy nguyên nhóm máu, gen. Mặc dù đã được PC21 Công an tỉnh Đồng Nai và C12 Bộ Công an tiến hành giám định.

Trên cơ sở các tang vật và lời khai của các nạn nhân trong 20 vụ án xảy ra dọc QL51, thuộc địa bàn huyện Long Thành, Ban chuyên án 79911 nhận định: Địa bàn "yêu râu xanh mặc quần xì đỏ" chủ yếu hoạt động thuộc 4 xã; Tam Phước (6 vụ), An Phước (4 vụ), Long Phước (6 vụ) và Phước Thái (4 vụ). Hiện trường gây án của "yêu râu xanh" là các quán cà phê giải khát, tạp hóa và nhà ở (thường là nhà lá tạm bợ của người dân - PV) dọc QL51.

Thời gian gây án của thủ phạm là đêm khuya, thường từ 22h30 tới 3h sáng hôm sau, tập trung nhiều là thời điểm từ 1h - 2h sáng. Nạn nhân của hắn là những trẻ em gái, phụ nữ tuổi từ 15 đến 30, chủ yếu là từ 15 đến 18, bán quán giải khát, tạp hóa và ngủ đêm tại quán. Tài sản chiếm đoạt chủ yếu là đồ trang sức có giá trị mà nạn nhân đeo trên người, tiền, xe đạp, đồ điện tử và các loại vật dụng khác trong nhà.

Các quán cà phê ven QL51 là địa điểm để “yêu râu xanh” gây án

Kỳ quái chuyện lấy luôn quần áo nạn nhân sau khi hãm hiếp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, theo phản ánh của đa số nạn nhân trong 20 vụ án, thì đối tượng trực tiếp vào nhà gây án chỉ có một tên, ở trần và luôn mặc quần xì (thường là màu đỏ - PV) khi gây án. Thủ phạm có tuổi đời từ 30 - 40 tuổi, cao 1m60 - 1m70, tóc dài chấm vai màu đen rẽ ngôi ở giữa, phía trước gọn, phía sau quăn, mặt xương, dài vừa phải, hai gò má cao, lông mày không rậm, sống mũi thẳng, mắt hai mí, miệng trung bình, môi đen không dày, rưng đều, nhỏ, kẽ răng đen (do hút thuốc lá nhiều - PV). Ngoài ra, thủ phạm còn có nước da ngăm đen, tai tái, nói tiếng Nam Bộ và có thói quen hút thuốc lá liên tục (loại Jet và Herô), người nặng mùi hôi khó chịu.

Với những đặc điểm nhận dạng tên "yêu râu xanh mặc quần xì đỏ" và những tình tiết từng vụ án, Ban chuyên án nhận định: Đối tượng có thể là dân địa phương rất am hiểu địa bàn, nắm được tâm lý và quy luật sinh hoạt của nạn nhân nên đêm khuya đột nhập vào nhà mà nạn nhân không biết. Đối tượng cũng có thể là dân nơi khác đến với sự giúp sức hỗ trợ của một - hai đối tượng khác tại địa phương (điều này có trong tình tiết vụ án cướp, hiếp ngày 6.4.1999 và 23.6.1999 khi "yêu râu xanh" khống chế nạn nhân, hắn liên tục "nhắc nhở" đồng bọn ở bên ngoài buộc nạn nhân phải nghe theo yêu cầu của hắn), và cũng có thể là đối tượng sống lang thang không nơi ở bất định...

Phương tiện gây án của thủ phạm là dao Thái Lan, kìm điện, đèn pin (loại nhỏ) và xà beng. Cách thức thực hiện gây án của hắn là phá khóa cửa, đột nhập vào bên trong, dùng dao hoặc xà beng gây áp lực với nạn nhân rồi cưỡng hiếp họ. Sau đó lục tung mọi thứ và lấy đi tất cả tư trang, đồ đạc, vật dụng của nạn nhân, không trừ thứ nào. Đặc biệt, khi cưỡng hiếp nạn nhân xong, "yêu râu xanh mặc quần xì đỏ" còn lấy luôn quần áo họ đang mặc trên người. Điều này cho thấy, thủ phạm là một tên biến thái vô cùng nguy hiểm. Trong tất cả các vụ án gây ra, hắn không trừ bất kỳ thủ đoạn nào để chuộc lợi cho bản thân cả về sinh lý lẫn vật chất.