Cuộc đọ súng định mệnh và cái chết bí ẩn của cô gái trẻ xinh đẹp (Kỳ 6)

Francis Crowley

Ngày hôm sau, báo chí đã đưa tin về Francis Crowley với biệt danh “kẻ hai súng” đã được cảnh sát mô tả là một tội phạm nguy hiểm bậc nhất đang bị truy lùng ở thành phố. Bên cạnh đó, hình ảnh truy nã của Crowley và Duringer đã xuất hiện khắp thành phố và năm quận của Hạt Nassau. Cảnh sát lúc đầu cho rằng Helen Walsh đã bị giết bởi 2 người đàn ông này vì họ cho rằng chỉ có như vậy họ mới loại bỏ được nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ sát hại viên cảnh sát. Niềm tin của cảnh sát được củng cố khi hôm sau họ tìm thấy chiếc Ford sedan bị đánh cắp trên một đường phố vắng vẻ ở Queens. Bên trong xe, họ tìm thấy 9 đầu đạn cỡ nòng 38 li. Phía sau xe có vết máu tươi, ghế sau có một vết đạn trên kính chắn gió. Dấu vân tay của Crowley có trên tay lái chiếc xe. Cảnh sát cũng phát hiện thêm hai viên đạn bắn vào các khung cửa.

Thanh tra Harold King nói rằng: “Việc cô gái đã bị giết không còn gì phải nghi ngờ nữa”. Crowley phải làm như vậy để bảo vệ mình, cô ta là người duy nhất có thể khiến nó bị khép vào tội giết người cấp độ 1.

Một cuộc tìm kiếm lớn đã được tiến hành để tìm ra kẻ đào tẩu. Hàng trăm cảnh sát tìm kiếm thi thể của Helen Walsh ở khu vực đầm lầy hay các bụi rậm ở Long Island. Cảnh sát cũng tiến hành điều tra tất cả những nơi mà Crowley hay lui tới ở Queens, Brooklyn và đặc biệt là ở Bronx, nơi nó đã bị bắt nhiều lần vì tội trộm cắp xe hơi. Luật sư Elvin Edwards của quận Nassau đã đưa ra thông cáo rộng rãi nhằm có được sự hỗ trợ của người dân để tìm kiếm kẻ đào tẩu. Riêng đối với cảnh sát, Crowley được cảnh báo là kẻ vô cùng tàn nhẫn và hắn sẽ sẵn sàng đấu súng nếu bị tìm ra.

Trong khi đó, phòng thí nghiệm tội phạm của Thành phố New York cũng rất bận rộn trong công cuộc so sánh các bằng chứng đầu đạn mà bị nghi ngờ là của Crowley sử dụng. Mặc dù thời điểm đó các nhà điều tra pháp y còn phải sử dụng những công nghệ thiếu tiến bộ trong giám định tội phạm nhưng họ đã rất kiên trì. Ngày mùng 7.5, cảnh sát New York tên là Harry Butts đã đưa ra thông báo đầy kịch tính. Ngài cho hay, viên đạn giết chết Virginia Brannen, đạn được bắn ra ở nhiều khu vực trên nước Mỹ những tháng trước và một cuộc đọ súng ở Bronx đều được bắn từ súng Crowley. Thám tử John Sullivan cho biết thêm, Crowley không sử dụng ma túy như những kẻ giết người nguy hiểm khác, dường như anh ta chỉ bắn súng vì có cái gì đó thúc đẩy.

Tuy nhiên, cảnh sát đã sai lầm ít nhất một vấn đề. Helen Walsh chưa bị giết. Cô ta là người mà Crowley yêu và họ đang cùng nhau chạy trốn. Sau khi sát hại viên cảnh sát Hirsh, đôi tình nhân trẻ sống cùng Duringer, Crowley đã kéo người tình vào vòng lao lý. Ba người cùng chạy trốn tới Queens nơi họ đã bỏ lại chiếc xe Ford đánh cắp được. Họ cố gắng tìm kiến bạn bè ở Laurelton nơi trước đây Crowley đã sống nhiều năm và cảnh sát ít để ý. Họ bắt taxi tới số nhà 90 West Street ở Manhattan. Ở đây, Crowley tìm kiếm cô bạn gái cũ tên là Vera "Billie" Dunn. Sau khi giới thiệu cô bạn tình mới với Billie, Crowley đã đuổi cô ra khỏi chính căn hộ của cô để cho Crowley, cô bạn gái mới và Duringer vào sống tại căn hộ này.

Billie điên tiết với với cách đối xử tệ bạc của Crowley nên đã nhanh chóng nói với phóng viên về những chuyện xảy ra. Cô nói: “Anh ta đã đến căn hộ của tôi ngày hôm qua với vị phu nhân ngu ngốc, Helen Walsh và một kẻ to béo, Duringer. Anh ta còn ném tôi ra khỏi chính căn hộ của tôi nữa”.

Nhà báo hỏi thêm cô gái về nơi ở hiện tại, cô cho biết thâm hiện tại cô sống tạm ở phòng 303 số nhà West Street. Cô gái hét lên với phóng viên “tống cổ họ ra khỏi căn hộc của tôi” nhưng anh phóng viên đã lờ đi và nhanh chóng đi đến căn hộ để tìm hiểu thực hư câu chuyện và viết bài phục vụ cho công việc của mình. Trên đường đi, anh ta gọi tới cho các thám tử ở địa phương và chỉ trong vòng vài phút cả chục cảnh sát đã sẵn sàng trên xe của họ...