BLV Quang Huy "mách nước" cho U23 Việt Nam đấu Uzbekistan

Trước thềm trận chung kết U23 châu Á, BLV Quang Huy đã chia sẻ về cách giúp U23 Việt Nam chơi tốt hơn trước Uzbekistan.

Chiều nay 27.1 ĐT U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của VCK U23 châu Á, đó là cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan tại chung kết. Đây sẽ là trận cầu khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo, bởi đối thủ có lối chơi đậm nét châu Âu, họ cũng đã thể hiện được sức mạnh đáng sợ của mình qua những chiến thắng trước Nhật Bản, Hàn Quốc... Trước thềm trận chung kết, BLV Quang Huy đã chia sẻ quan điểm của mình về lí chơi giúp U23 Việt Nam thi đấu tốt hơn. "Uzbekistan chắc chắn sẽ sử dụng lợi thế về thể lực và thể hình để tạo áp lực cho chúng ta. Vì thế, tôi nghĩ là HLV Park Hang Seo sẽ để U23 Việt Nam nhập cuộc theo cách chủ động. Nếu co xuống hoặc lùi sâu, khi đối phương rót bóng bổng vào sẽ khiến chúng ta ứng phó rất mệt. Tóm lại, chúng ta phải gây khó khăn cho đối thủ ngay từ đầu trận, không được để mình rơi vào thế bị động. Kết hợp thế trận phòng ngự từ xa với các pha bật lên tấn công khi có thể" - trích lời BLV Quang Huy trên báo Tiền Phong. BLV Quang Huy đặt niềm tin tuyệt đối vào U23 Việt Nam. Trước trận chung kết, U23 Việt Nam đã trải qua trận tứ kết và bán kết đầy khó khăn, thầy trò HLV Park Hang Seo đều phải thi đấu 120 phút rồi nhờ tới loạt penalty mới có chiến thắng. Bởi vậy, chắc chắn thể lực của U23 Việt Nam đã bị bào mòn đi nhiều, đâu chính là vấn đề BHL cũng như NHM lo lắng nhất về các tuyển thủ của chúng ta. Trong khi đó, U23 Uzbekistan có lợi thế về thể hình và thể lực. Việc thi đấu dưới thời tiết lạnh, có thể có tuyết rơi cũng sẽ ảnh hưởng tới U23 Việt Nam, trong khi U23 Uzbekistan đã quen với thời tiết kiểu này, vì vậy đây sẽ là bất lợi tiếp theo với đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Mặc dù vậy, theo BLV Quang Huy, nếu U23 Việt Nam kéo trận đấu sang loạt đá penalty thì chúng ta có thể thành giành chiến thắng. "U23 Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu khi lọt vào chung kết giải U23 châu Á. Với tinh thần chiến đấu quật cường, bên cạnh đấu pháp chiến thuật hợp lý cùng chút may mắn, tôi tin rằng U23 Việt Nam hoàn toàn viết tiếp câu chuyện cổ tích ngoài đời thực của mình. Ngưỡng cửa thiên đường chỉ còn cách thầy trò Park Hang Seo 1 trận nữa thôi", BLV Quang Huy đặt niềm tin vào U23 Việt Nam.

Theo Minh Hùng (Thể thao 247)

