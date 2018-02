Lợi ích phi thường người Hàn nhận sau kỳ tích của U23 Việt Nam

Tờ Chosun của Hàn Quốc có bài viết nói về những ý nghĩa của việc U23 Việt Nam lập kỳ tích lọt vào chung kết giải U23 châu Á, họ nói chiến công của thầy trò HLV Park Hang-seo không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam mà còn có những tác động đáng kể tới đất nước Hàn Quốc.

Sáng 2.2, tờ Chosun của Hàn Quốc có bài viết nói về những ý nghĩa của việc U23 Việt Nam lập kỳ tích lọt vào chung kết giải U23 châu Á. Theo bài viết này, chiến công của thầy trò HLV Park Hang-seo không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam mà còn có những tác động đáng kể tới đất nước Hàn Quốc.

"Ở Việt Nam, HLV Park Hang-seo là cái tên nổi lên giống như một vị anh hùng dân tộc. Điều gì khiến ông có sức hút lớn đến vậy?

- Cảm ơn những người bạn Hàn Quốc! Tôi yêu người dân xứ Kim chi! Nếu bạn là người Hàn Quốc, bạn có thể kiếm được một chỗ ở miễn phí hay được giảm giá bất kỳ một sản phẩm nào…

Đó là những trải nghiệm tuyệt vời của khách du lịch Hàn Quốc khi ghé thăm Việt Nam trong những ngày qua. Điều này xuất phát từ việc vào lúc này, có rất nhiều người Việt Nam đang dành tình yêu đối với người Hàn Quốc. Đó chính là những lợi ích phi thường mà chỉ người Hàn Quốc mới có thể nhận được. Bạn có thể đến bất cứ nơi nào ở Việt Nam, bạn có thể ôm những người dân và nói rằng bạn là một người Hàn Quốc. Bạn có thể làm điều đó sau khi U23 Việt Nam viết nên câu chuyện thần kỳ ở VCK U23 châu Á...."

Báo Hàn Quốc nói về lợi ích sau thành công của U23 Việt Nam.

Cựu sao M.U ấn tượng với giải đấu phong trào tại TP.HCM

Cách đây chưa lâu, tiền vệ Poseebon cùng các đồng đội và HLV Miura đã đến xem trận chung kết Giải bóng đá sinh viên TP HCM – Cúp Vinaphone tại SVĐ trường Đại học Tôn Đức Thắng, giữa hai đội bóng sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP HCM. Chứng kiến trận đấu này, cựu sao M.U tỏ ra ấn tượng với sự nhiệt tình và tinh thần cổ vũ bóng đá của các CĐV địa phương. Anh nói: "Tôi cảm thấy không khí ở đây quá tuyệt vời. Chỉ là một giải sinh viên mà khán giả còn cuồng nhiệt như vậy, hy vọng mùa giải tới, sân Thống Nhất sẽ cực kỳ sôi động".

"Tiến Dũng hứa sẽ điều chỉnh sau sai lầm"

Như đã đưa tin, sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018, thủ môn Tiến Dũng đã trở thành một cái tên nổi tiếng trước công chúng. Và ngay lập tức, một công ty đã liên kết với anh để chào bán các gói quảng cáo qua facebook, khi tài khoản của cầu thủ này đang có hơn 2,5 triệu lượt theo dõi, chủ yếu là giới trẻ. Trước chuyện này, CLB FLC Thanh Hóa đã lên tiếng thông báo Tiến Dũng vẫn đang thuộc diện cầu thủ trẻ của CLB và mọi chuyện quảng cáo mà không có sự cho phép của đội bóng xứ Thanh đều là vi phạm điều khoản hợp đồng mà Tiến Dũng đã ký với CLB.

Trao đổi với báo giới, Phó chủ tịch FLC Thanh Hóa - Nguyễn Trọng Hoài cho biết thủ thành Bùi Tiến Dũng đã nhận thấy sai sót sau vụ việc truyền thông lùm xùm vừa qua. Vị này thông báo: "Cầu thủ Bùi Tiến Dũng là cầu thủ trẻ, nên hiểu biết về mặt pháp luật và các quy định còn hạn chế. Do đó, một số nơi có thể mớm lời cầu thủ Dũng mà anh ta chưa nhận thức được vấn đề. Đã đủ tuổi công dân rồi, cầu thủ Dũng phải biết được phải làm gì và làm như thế nào, trách nhiệm với CLB ra sao, vì đó là cái nôi đào tạo ra cậu ấy. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với Tiến Dũng. Về cơ bản, cậu ấy đã nhận thấy mình làm thế là chưa đúng và có những chia sẻ với CLB, hứa sẽ điều chỉnh để làm sao hài hòa cả đôi bên".

Duy Mạnh vui vẻ với NHM ở quê nhà.

Người hâm mộ vây kín nhà Duy Mạnh xin chữ ký ngày trở về

Trở về Việt Nam từ ngày 28.1, nhưng do bận tham dự các lễ mừng công, giao lưu với giới truyền thông và NHM nên phải đến tận chiều nay, Duy Mạnh mới về thăm nhà tại thôn Quẩy Giao Tác, xã Liên Hà, Đông Anh (Hà Nội). Do bận quay một số chương trình cho truyền hình, Duy Mạnh đã về muộn hơn so với lịch dự kiến khoảng 2 giờ đồng hồ. Thế nhưng vẫn có hàng trăm CĐV đến từ các xã khác và hàng xóm của trung vệ này kiên nhẫn đợi gặp mặt bằng được thần tượng để xin chữ ký, chụp ảnh kỷ niệm. Phải “chạy show” liên tục với lịch dày đặc, Duy Mạnh vẫn tỏ ra vui vẻ và thích thú khi được đông đảo NHM đón chào, liên tục gọi tên khi vừa đặt chân đến cửa nhà.